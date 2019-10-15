Сергей Самородов займется продажами в российском Viber

Сергей Самородов назначен на должность главы департамента по продажам в России и странах СНГ, сообщает пресс-служба мессенджера.

Самородов, как отмечается в релизе, уже больше 20 лет работает в сфере маркетинга и рекламы и 10 лет — на рынке digital. С 2017 по 2019 год он возглавлял департамент стратегического планирования компании RT, а с декабря 2013 года по октябрь 2016 года был директором по работе с агентствами Avito.Ru.

С 2007 по 2013 год Сергей работал в компании Sup Media на постах от руководителя по работе с агентствами до коммерческого директора объединенной компании «Афиша-Рамблер-SUP». До этого, с начала своей карьеры в рекламе в 1996 году, он занимался рекламным клиентским обслуживанием, возглавлял отдел принт, радио и интернет-закупок в агентствах «Групп М» (Maxus и Mediaedge:cia).

Сергей Самородов: Я рад присоединиться к команде Viber. Сегодня мессенджеры уже не просто приложения для общения. Они развиваются и расширяют свой функционал. Вы можете совершать в них покупки, получать оповещения от банков, создавать собственные чат-боты и стикеры и многое-многое другое. Потенциал платформы позволяет находить баланс между потребностями пользователей и задачами бизнеса, и это здорово, что мне предстоит развитие синергии в интересах одного из самых известных и сильных игроков рынка.

Ранее сообщалось, что в скором времени Viber может запустить функцию покупок через приложение. Об этом говорил руководитель компании Джамель Агуа.