Сергей Першин, «Таврида»: сложности — это возможности для творческих и креативных индустрий

Последние два года компании учились жить и работать в условиях высокой неопределенности. Пандемия сделала специалистов более гибкими, закалёнными, способными мыслить нестандартно даже в самых непростых ситуациях. Однако впереди — новые вызовы, которые уже широко обсуждаются. Одни повторяют фразу «мир никогда не будет прежним», другие говорят о неминуемом «культурном локдауне», третьи вспоминают последний труд Лотмана и пытаются делать прогнозы о последствиях очередного «взрыва в бинарной системе». Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида, поделился с Sostav своим мнением о том, почему любая турбулентность открывает большое количество возможностей, а также комментариями экспертов, которые рассказали о всплеске активности среди авторов, объединении российских брендов и востребованных специальностях.

Креативный бизнес — это про культуру или про деньги?

Отвечая на этот вопрос, важно подчеркнуть, что творческие и креативные индустрии — это и про экономику, и про смыслы. С одной стороны, это инвестиционно привлекательная сфера для бизнеса, она динамично растёт и вносит вклад в экономическое развитие страны. С другой — искусство воплощения невиданного и глубина мысли. «Все преходяще, а музыка вечна» — слова Маэстро из старого фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики» актуальны как никогда. Времена проходят, эпохи сменяются, забываются даты, переоцениваются факты, причины путаются со следствием. Остается образ времени, шлейф, который протянется через поколения и долетит до потомков. И в этом шлейфе — музыка, а ещё стихи и мысли, картины и статуи, книги и фильмы… Всё это создаётся творцами — теми, кого мы называем креативным классом. Интересно, каким будет шлейф нашего времени? Пока нет ясности, а значит, для нашей индустрии есть вызов и самая амбициозная из возможностей — войти в историю как голос эпохи. Как же важно в этом случае не продешевить, не продаться брендам, не обмануться сиюминутным хайпом.

Игорь Матвиенко, композитор и продюсер, заслуженный артист России: Что изменится в популярной музыке? Появятся новые темы. Более значимыми станут песни гражданской позиции с новыми смыслами. Это то, чем ранее славился русский рок и что имеет прямое отношение к заметным представителям хип-хопа и рэпа. Конечно, поп-музыка разных форматов останется: развлекательную музыку никто не отменит, но перекос не будет столь заметен.

Опыт работы в условиях ограничений для нас уже не в новинку. Например, за месяцы самоизоляции мы увидели всплеск активности авторов, ведь творчество для писателей — это всегда возможность переключиться и осмыслить происходящее. Вероятно, и сейчас мы можем ожидать подобного эффекта.

Ирина Мамонтова, руководитель отдела издательского маркетинга «ЛитРес»: Если сравнивать с традиционным книгоизданием, диджитал-авторы, в частности и группа компаний «ЛитРес» в целом, как и в начале пандемии, гораздо устойчивее по отношению к колебаниям курса валют и другим экономическим проблемам, которые сейчас возникают у компаний. Сохранить авторов и самый большой каталог электронных и аудиокниг в России и странах СНГ для читателей — наша первоочередная задача, ведь для кого-то книги — это, порой, единственное место, куда можно «сбежать» от реальности, а для кого-то — возможность осмыслить настоящее и облечь в слова свои чувства и эмоции.

Все нуждаются в энергии творчества, которая способна создавать новое, преображать старое и находить во всем баланс и гармонию. Новое качество, восхищающее и вдохновляющее, всегда будет глотком свежего воздуха для каждого человека в любые времена.

Кирилл Крок, директор Театра им. Евгения Вахтангова: Наше дело как театра — каждый день поднимать занавес. И мы будем это делать. Мы будем работать, мы будем трудиться, будем ездить на гастроли, будем выпускать новые спектакли. И будем это делать несмотря ни на что. Театр Вахтангова запланировал на май-июнь огромное количество гастролей по России. Сегодня очень важно каждому театру не задирать цены на билеты, может, даже, по возможности, и снизить цены на билеты, чтобы люди могли обязательно приходить в театр.

Перестройка

Мы настолько глубоко интегрированы в глобальные мировые процессы, что никто и подумать не мог о шансе по-честному организовать так называемую перестройку, когда международные гиганты не давят на участников индустрии. Такая трансформация не может случиться одномоментно, допускаю, что некоторые шаги могут быть провальными, но без планомерного прохождения всех этапов невозможно получить качественный результат.

Переориентация на внутренний рынок — неизбежный поворот практически для всех креативных бизнесов в России. Это касается, к примеру, изменения способов и каналов монетизации контента. По мнению композитора и продюсера Игоря Матвиенко, главными источниками гонораров для авторов и исполнителей, возможно, станут три стриминговые российские площадки: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Музыка» и «Сберзвук». Наверняка, в скором времени появятся и новые сервисы.

Игорь Матвиенко, композитор и продюсер, заслуженный артист России: После добровольного ухода с рынка ряда зарубежных стриминговых сервисов, а также странного заявления о приостановлении деятельности российских представителей мейджоров — Warner, Universal и Sony, обладавшими ранее серьёзными финансовыми возможностями, изменятся источники гонораров авторов и исполнителей. Никто, конечно, не ожидал, что компании так «выстрелят себе в ногу», уйдя с рынка с огромными репутационными потерями как среди музыкантов, так и общества во всех смыслах. Также появились возможности для развития отечественных видеоплощадок, аналогичных YouTube, с удобной монетизацией для правообладателей, иных аналогов западных социальных сетей Instagram и TikTok. В общем, импортозамещение полным ходом.

Что касается социальных сетей, вероятно, некоторое время внутренний рынок будет ощущать нехватку бюджетов западных компаний. Возможны определенные последствия миграции блогеров и их аудиторий в отечественные социальные сети, может появиться спрос на специалистов, способных работать на этих площадках. Но рано или поздно ситуация выровняется. В выигрыше, как всегда, окажутся те, кто «подстелил соломку» заранее или смог быстро сориентироваться в новых реалиях. Повторю: гибкость — ключевой навык, который мы воспитывали в себе последние годы, он нам всем в помощь.

Амир Ахмадьяров, заместитель директора по развитию «Финтех», CEO диджитал-агентства Seven A Studio: Наша компания «Финтех» уже много лет занимается вопросами импортозамещения, в том числе в IT-сфере. Работа в данном направлении сейчас принимает колоссальную актуальность, так что вектор деятельности изначально был определен верно и остается таковым без изменений. Я также являюсь CEO диджитал-агентства Seven A Studio, в котором мы начали импортозамещение заблаговременно, прекратили сотрудничество с зарубежными разработчиками, перенесли сервера на территорию РФ, завершили эти процедуры в начале 2021 года. Сейчас активно помогаем компаниям, агентства которых подобные меры не принимали. Со всеми критичными ситуациями уже удалось разобраться. Безусловно, несколько перестроится вектор рекламных кампаний: уходят зарубежные социальные сети, поэтому мы вновь сконцентрируемся на отечественных продуктах. В отличие от многих других агентств мы никогда от них и не отказывались, так что сохранили компетенции.

Точка роста

Постоянное пребывание в зоне комфорта замедляет или вовсе останавливает динамичное развитие. А любые ограничения извне становятся толчком к развитию. Некий дискомфорт — это нормальная среда для художников в широком смысле, потому что определенность и стабильность не побуждают к творчеству. Новые реалии заставляют молодых профи из разных сфер придумывать и креативно создавать. Это касается всех направлений творческих и креативных индустрий. Нынешние ограничения можно сравнить со сложностями, с которыми приходилось сталкиваться ранее. Что сейчас делают, например, рестораторы? То же, что и в 2014 году: оптимизируют меню, убирают слишком дорогие или не выполнимые в новых условиях позиции и не перестают придумывать новое.

Георгий Карпенко, ресторатор, совладелец и исполнительный директор Hurma Group of Companies, идейный вдохновитель и соорганизатор Gastreet — International Restaurant Show: Мне как шеф-повару в прошлом постоянно нужны какие-то вызовы, чтобы совершенствоваться, искать новые продукты и т. д. Сегодняшняя ситуация приведёт нас к тому, что мы будем больше использовать наши локальные продукты, изменится производство, появятся новые блюда. Определенные ограничения подстегнут шефов к развитию креативности, потому что им придется готовить из тех продуктов, с которыми они раньше были не знакомы или смотрели на них не с таким интересом, как сейчас. И из этих продуктов будут готовить вкусную, классную еду и интересно её подавать!

Свободные ниши

Некоторые международные компании покинули Россию под разными предлогами. Кто-то ушёл, громко хлопнув дверью, кто-то пока только приостановил работу. Сейчас мы видим опустевшие корнеры в торговых центрах. Очевидно, что освободившиеся места кто-то должен занять, ведь, например, потребность одеваться никуда не уйдет. И это самая настоящая точка роста для российской модной индустрии — свято место пусто не бывает. В отсутствии глобальной конкуренции с гигантами открываются возможности для отечественных брендов, а в России за последние два десятилетия появилось достаточно большое количество собственных марок одежды практически во всех сегментах: от люкса до доступной молодежной моды. С большим вниманием нужно отнестись к этим возможностям и оперативно пересобрать свои ресурсы, производственные площадки, сырьевые базы, чтобы не случилось одномоментной замены западных брендов восточными.

Станислава Нажмитдинова, основатель и генеральный директор агентства по масштабированию fashion-бизнеса «Штаб», преподаватель Британской высшей школы дизайна (БВШД): Лёгкая промышленность стала очень привлекательной с точки зрения инвестиций. В фабрики и оборудование будут вкладываться деньги. Это необходимо, чтобы у нас появились какие-то сырьевые комбинаты. Самая главная сложность для российского легпрома — это сырьё, потому что почти все ткани импортные и поставки из Европы стали неоправданно дороги, логистически непонятны, у нас из импортёров, по факту, остались только Турция и Китай. Но, к сожалению, там есть не все сырьё, к которому привыкли российские марки, хотя большая часть потребностей может быть закрыта. Как только сейчас решат вопрос с оплатой этого сырья (в юанях, лирах или долларах), поймут, каким образом это будет оплачиваться поставщикам, уже будет полегче. Сейчас российские бренды консолидируют свои усилия по поиску замены сырья по нормальной цене.

Как государство может помочь креативному бизнесу

Правительство России, безусловно, понимает колоссальную важность креативного бизнеса и создаёт для него новые возможности. В прошлом году была утверждена «Концепция развития креативных (творческих) индустрий». Сейчас, столкнувшись с вызовами, превышающими возможности, без государственной поддержки данный сектор экономики рискует потерять динамику развития, а значит, и колоссальный инвестиционный потенциал в будущем. Определенные меры поддержки могли бы обеспечить им поступательное экономическое развитие, особенно если они будут приняты так же быстро, как те, что должны обеспечить ускоренный рост IT-отрасли.

По аналогии с мерами поддержки сферы информационных технологий на организациях креативного сектора положительно бы сказалось временное их освобождение от налогового, валютного и других видов государственного и муниципального контроля, а также временное изменение налогообложения этих организаций.

Несмотря на то, что большинство проектов нашей отрасли ориентировано на самостоятельную экономическую модель работы без опоры на государство, ряд мер мог бы благотворно повлиять на её развитие, например, увеличение объёма целевых грантов, выделяемых государственными фондами и организациями. А предоставление льготных кредитов юридическим лицам, работающим в сфере творческих и креативных индустрий, помогло бы обеспечить их текущую деятельность.

Правила вне времени

А как сами представители индустрии, творцы, могут помочь себе и своему бизнесу? Есть ли какие-то универсальные советы? Все эксперты, с кем мы общались на эту тему, сходятся во мнении, что время, среда, внешние факторы ничего не меняют в фундаментальном смысле. Ключевые ценности и жизненные правила остаются прежними: думать самостоятельно, создавать новое, быть настойчивыми и последовательными на своем пути, не рассчитывая на моментальный успех и, конечно, не переставать творить, создавать.

Дмитрий Ханкин, галерист, совладелец галереи «Триумф»: В подобных ситуациях стоит спокойно продолжать делать свое дело: если искусство талантливо, образы сильны и свежи, техника самобытна и интересна, то беспокоиться сильно не о чем. Спокойно «прочиститься» — это тоже удивительная возможность. Избавиться от удавки карго-культа — замечательная перспектива, давно пора. Делать свое дело спокойно и осознанно. Верить в себя и в свою звезду, не бояться ничего, жить и творить…

Пожалуй, совет не впадать в панику и сохранять голову холодной, должен был стоять на первом месте. Это непросто и требует определенных внутренних усилий, но совершенно необходимо, если у тебя есть свое дело и люди, за которых ты отвечаешь. И ещё одна рекомендация — её выполнять куда проще — нужно хоть что-то покупать у отечественных, локальных производителей. Если мы сами будем друг друга поддерживать, малому и среднему бизнесу (креативному или нет), а значит и экономике в целом, будет проще устоять.

Георгий Карпенко, ресторатор, совладелец и исполнительный директор Hurma Group of Companies, идейный вдохновитель и соорганизатор Gastreet — International Restaurant Show: Люди, которые умеют делать что-то руками, всегда будут востребованы и никуда не денутся. Так или иначе, мы проживали кучу кризисов: и в 98-м, и в 2008-м, и в 2014-м. Да, этот будет необычный. Но если мы посмотрим историю развития всех стран, историю больших экономических скачков, увидим, что все они происходили после определенной турбулентности. Возможно, сейчас будет больно, но потом будет очень хороший подъём.

Любое производство, даже самое «заземлённое», сегодня нуждается в нестандартных подходах, которые могут родиться только в умах, способных думать нестандартно. И это ещё один вызов креативному бизнесу. Сегодня как никогда во всех сферах нашей жизни нужны «креативные мозги».

В прошлом году мы запустили школу лидеров креативной экономики «Меганомика» — это апробация образовательных программ будущего Университета креативных индустрий, который создается в Крыму. Участники «Меганомики», на первый взгляд, не имеют отношения к творчеству: это руководители среднего и высшего звена, работники системы образования, лидеры НКО, сотрудники государственных структур. На «Тавриде» они развивали креативные компетенции, чтобы находить нетривиальные подходы к управлению командами и проектами в условиях высокой неопределенности. Они обменивались знаниями и опытом с молодыми творцами наших образовательных заездов и вместе работали над творческими заданиями. Сейчас я понимаю, что таким образом мы ещё в 2021 году в сжатом формате проиграли сценарий, который сегодня развернулся перед бизнесом в России. Молодые профи творческих и креативных индустрий должны не только сами понять, как расти в нынешних условиях, но и помочь найти выход другим отраслям экономики. Амбициозный вызов? Не то слово. Но только такое войдет в учебник истории.