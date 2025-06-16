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18+
16.06.2025 в 16:05

Сергей Малышев покинул пост генерального директора «Мегамаркета»

Временно исполняющим обязанности главы компании назначен Александр Реутский

Генеральный директор «Мегамаркета» Сергей Малышев покинул свой пост. По данным системы Rusprofile, с 10 июня ООО «Маркетплейс» (юрлицо площадки) временно возглавляет Александр Реутский. На изменения в руководстве компании обратил внимание Shopper’s. Представитель «Мегамаркета» подтвердил кадровые перестановки, уточнив, что Реутский начал исполнять обязанности главы маркетплейса 2 июня.

Ключевой задачей нового руководителя станет переосмысление подхода к развитию площадки и адаптация сервиса к рыночным реалиям. В новой роли Реутский сосредоточится на укреплении и развитии существующей бизнес-модели, ориентированной на интересы клиентов, партнеров и сотрудников.

Реутский имеет более 15 лет опыта работы в ретейле и логистике. Эксперт занимал руководящие должности в «крупных компаниях», где реализовывал «масштабные технологические и операционные проекты», а также развивал новые направления бизнеса. Где именно работал Реутский, не раскрывается. Ранее в СМИ сообщалось, что Сергей был директором по розничным технологиям торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Group)

Сергей Малышев работает в структурах «Сбера» с 2019 года, а гендиректором «Мегамаркета» стал в августе 2022 года. Он также продолжит занимать пост генерального директора «Сберлогистики».

мегамаркет Кадры2025 Сергей Малышев Александр Реутский
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