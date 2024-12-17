Сергей Боярский избран председателем комитета Госдумы по информационной политике

Госдума приняла постановление об избрании Сергея Боярского председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ранее депутат занимал должность первого заместителя председателя комитета. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Должность председателя комитета освободилась после того, как занимавший её Александр Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Сергей Боярский — сын актера Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан. До того как стать политиком, Боярский работал в банковской сфере и участвовал в проектах строительства торговых центров «Южный Полюс» и «Променад» в Санкт-Петербурге.

Политическая деятельность Сергея Боярского началась в 2012 году, когда он стал советником губернатора Петербурга. В 2016 году Сергей стал депутатом Госдумы и первым заместителем председателя комитета по информационной политике. В 2021 году он вернулся в парламент.

В ноябре Боярский покинул пост главы петербургского отделения партии «Единая Россия». Вместо него эту должность занял председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.