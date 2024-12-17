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17.12.2024 в 15:45

Сергей Боярский избран председателем комитета Госдумы по информационной политике

Ранее этот пост занимал Александр Хинштейн

Сергей Боярский

Госдума приняла постановление об избрании Сергея Боярского председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ранее депутат занимал должность первого заместителя председателя комитета. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Должность председателя комитета освободилась после того, как занимавший её Александр Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Сергей Боярский — сын актера Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан. До того как стать политиком, Боярский работал в банковской сфере и участвовал в проектах строительства торговых центров «Южный Полюс» и «Променад» в Санкт-Петербурге.

Политическая деятельность Сергея Боярского началась в 2012 году, когда он стал советником губернатора Петербурга. В 2016 году Сергей стал депутатом Госдумы и первым заместителем председателя комитета по информационной политике. В 2021 году он вернулся в парламент.

В ноябре Боярский покинул пост главы петербургского отделения партии «Единая Россия». Вместо него эту должность занял председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Госдума Сергей Боярский председатель комитета
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