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18+
05.03.2025 в 12:50

Серафим Денега назначен CEO Migel Agency

Андрей Мигель, ранее занимавший позицию генерального директора, решил сменить свою роль в агентстве

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Серафим Денега

Серафим Денега назначен на должность генерального директора Migel Agency . В новой роли он будет отвечать за развитие компании, расширение клиентского портфеля, а также повышение эффективности операционных процессов и формирование ценовой и инвестиционной политики. Об этом Sostav сообщили в Migel Agency.

Там добавили, что Серафиму также предстоит разработать стратегию развития компании и позиционирования всех бизнес-юнитов и внедрить новые продукты на рынке.

Сооснователь Migel Agency Андрей Мигель, до начала 2025 года занимавший позицию генерального директора, продолжит свою работу в роли «предпринимателя, стратега и держателя внешних ресурсов». В то время как Серафим Денега сосредоточится на ролях «управленца, организатора и ресурсодержателя».

По словам Андрея, весь прошлый год он готовился к тому, чтобы сменить свою роль и фокусы в Migel Agency. «Исхожу из того, что есть пять позиций для работы с бизнесом: предприниматель, управленец, стратег, организатор, ресурсодержатель. Встать в позицию предпринимателя — совершенно иначе начать думать о своем бизнесе», — отметил топ-менеджер.

Migel Agency Серафим Денега Андрей Мигель
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