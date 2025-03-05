Серафим Денега назначен CEO Migel Agency

Серафим Денега назначен на должность генерального директора Migel Agency . В новой роли он будет отвечать за развитие компании, расширение клиентского портфеля, а также повышение эффективности операционных процессов и формирование ценовой и инвестиционной политики. Об этом Sostav сообщили в Migel Agency.

Там добавили, что Серафиму также предстоит разработать стратегию развития компании и позиционирования всех бизнес-юнитов и внедрить новые продукты на рынке.

Сооснователь Migel Agency Андрей Мигель, до начала 2025 года занимавший позицию генерального директора, продолжит свою работу в роли «предпринимателя, стратега и держателя внешних ресурсов». В то время как Серафим Денега сосредоточится на ролях «управленца, организатора и ресурсодержателя».

По словам Андрея, весь прошлый год он готовился к тому, чтобы сменить свою роль и фокусы в Migel Agency. «Исхожу из того, что есть пять позиций для работы с бизнесом: предприниматель, управленец, стратег, организатор, ресурсодержатель. Встать в позицию предпринимателя — совершенно иначе начать думать о своем бизнесе», — отметил топ-менеджер.