Съемки сериала по мотивам «Властелина колец» остановлены из-за коронавируса

В Новой Зеландии временно приостановлена работа над сериалом по мотивам «Властелина колец», пишет издание The Hollywood Reporter.

Съемочная группа в составе 800 человек получила уведомление о приостановке работы на двухнедельный срок. Он начался в понедельник, 16 марта. Весь творческий коллектив проекта прошел тщательное медицинское обследование, которое показало, что заболевших в нем нет.

Компания Amazon надеется таким образом предотвратить распространение коронавируса нового типа. Точной даты, когда съемки будут продолжены, на данный момент нет. Ранее Новая Зеландия закрыла свои границы, это произошло 13 марта.

Съемки сериала по мотивам произведений Джона Толкина проходят в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде. Бюджет шоу составил $1 млрд — это самый дорогой веб-проект из существующих на данный момент. Сериал должен выйти на стриминговой платформе в 2021 году.

Amazon держит в секрете основные детали сюжета нового сериала, но известно, что его действие будет происходить задолго до событий «Братства кольца». Ходят слухи, что главным героем телешоу станет молодой Арагорн, роль которого в оригинальной трилогии исполнял Вигго Мортенсен.

О том, что Amazon намерена снять сериал по мотивам произведения «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкиена, стало известно еще в конце 2017 года. Сериал может стать конкурентом «Игры престолов», уверен основатель компании Джефф Безос.