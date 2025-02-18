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18+
18.02.2025 в 11:12

В России предложили ввести семейное налогообложение

В числе других инициатив РСПП — индексировать пороги шкалы НДФЛ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Минфину проработать механизм семейного налогообложения. Речь идет о расчете дохода человека для выплаты НДФЛ, исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и т. п. Об этом пишут «Ведомости».

Так, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей без собственного заработка, доход родителей предлагается суммировать и делить на четверых. Власти будут исходить из того, что все заработанное человеком, состоящим в браке, перераспределяется на число членов семьи, и учитывать это при определении ставки НДФЛ.

РСПП также предлагает ежегодно индексировать пороги дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15−22%). В ассоциации говорят, что можно ориентироваться на динамику индекса-дефлятора (показателя, устанавливаемого ежегодно Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду).

Использование индекса-дефлятора приведет к росту порогов дохода, при которых применяются повышенные ставки НДФЛ. При этом налоговая нагрузка на россиян не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией.

Эксперты говорят, что большинство порогов в налоговом кодексе регулярно не индексируются. Если власти не реализуют предложение РСПП, то на фоне высокой инфляции и роста зарплат под повышенное налогообложение в течение одного-двух лет попадет средний класс и представители профессий, которые сложно отнесли к высокооплачиваемым.

Напомним, с 2025 года для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ составляет 13%, от 2,4 до 5 млн руб. — 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%, больше 50 млн руб. — 22%.

РСПП НДФЛ
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