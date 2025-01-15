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15.01.2025 в 16:20

SEC подала в суд на Илона Маска

В комиссии заявили, что предприниматель не доплатил $150 млн при покупке Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против миллиардера Илона Маска в федеральный суд в Вашингтоне в связи с покупкой предпринимателем сети микроблогов Twitter за $44 млрд. Об этом пишет The New York Times.

SEC утверждает, что, купив Twitter в 2022 году, Маск нарушил законы о ценных бумагах. Предприниматель получил крупную долю акций Twitter без подачи необходимого уведомления. Миллиардер ждал 11 дней, прежде чем предоставить данные в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Нормативные документы нужны для того, чтобы на рынке могли отслеживать действия крупных инвесторов и потенциальные предложения о поглощении.

В комиссии отмечают, что Маск не раскрыл свою позицию и смог продолжить покупать акции Twitter по искусственно заниженной цене. Этот шаг позволил миллиардеру недоплатить как минимум $150 млн за дополнительные акции, прежде чем он с опозданием раскрыл свою долю в компании.

Илон Маск Суд иск SEC
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