Schweppes организовал Zoom-вечеринку с амбассадором бренда

В уходящем году фокус досуга потребителей частично сместился с посещения ресторанов и баров на домашние посиделки. А с учетом принятия в России нового постановления о прекращении работы заведений после 23:00 выбор поздних развлечений сократился до минимума. На фоне тренда устраивать мероприятия в домашних условиях Schweppes запустил маркетинговую кампанию «Создайте бар дома», нацеленную на обучение коктейльной культуре и ритуалы потребления продукции бренда.

Кампания была поддержана рекламой на телевидении, онлайн-видеороликами и наружной рекламой. Пользователи сервисов онлайн-доставки могли попробовать Schweppes благодаря таргетированному сэмплингу продукции бренда. Образцы продукции ведут на специальную страницу, где размещены рецепты простых и вкусных коктейлей, которые каждый может приготовить в домашних условиях.

Также в рамках коммуникационной платформы «Создайте бар дома» Schweppes организовал для редакторов ведущих медиа мастер-класс от своего бренд-амбассадора и коктейльного гуру Дениса Кряжева. Гостям онлайн-ивента доставили наборы для приготовления коктейлей, которые включали в себя все необходимые ингредиенты и инструменты для смешивания напитков — от продукции Schweppes, фруктов и консервированного алоэ до шейкеров и джиггеров.

После мастер-класса состоялась Q&A-сессия, на которой Кряжев рассказал гостям о тонкостях организации домашнего бара, универсальных ингредиентах и лайфхаках в приготовлении коктейлей, а также поделился инсайдами о барной индустрии.

Денис Кряжев, амбассадор Schweppes в России: У мастер-класса в онлайне, безусловно, есть свои ограничения — например, сложнее следить за процессом приготовления коктейлей у каждого отдельного участника. При этом мне нравится, что такие мероприятия выходят за рамки баров и становятся частью нашей «обычной» жизни. Онлайн-формат позволяет нам практически в любом месте собраться перед экраном и вместе смешивать коктейли в приятной компании.

В Schweppes отметили успех мероприятия такого необычного формата и не исключили его дальнейшее использование в продвижении. Запуск новой коммуникационной платформы «Создайте бар дома» стал логичным ответом на вызовы, с которыми бренд столкнулся в первом квартале 2020 года — первая волна COVID-19, экономический кризис и закрытие заведений HoReCa, отметил бренд-менеджер Schweppes Никита Чернышев.