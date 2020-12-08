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08.12.2020 в 10:50

Schweppes организовал Zoom-вечеринку с амбассадором бренда

Мероприятие стало частью кампании «Создайте бар дома», цель которой — обучить коктейльной культуре в домашних условиях

В уходящем году фокус досуга потребителей частично сместился с посещения ресторанов и баров на домашние посиделки. А с учетом принятия в России нового постановления о прекращении работы заведений после 23:00 выбор поздних развлечений сократился до минимума. На фоне тренда устраивать мероприятия в домашних условиях Schweppes запустил маркетинговую кампанию «Создайте бар дома», нацеленную на обучение коктейльной культуре и ритуалы потребления продукции бренда.

Кампания была поддержана рекламой на телевидении, онлайн-видеороликами и наружной рекламой. Пользователи сервисов онлайн-доставки могли попробовать Schweppes благодаря таргетированному сэмплингу продукции бренда. Образцы продукции ведут на специальную страницу, где размещены рецепты простых и вкусных коктейлей, которые каждый может приготовить в домашних условиях.

Также в рамках коммуникационной платформы «Создайте бар дома» Schweppes организовал для редакторов ведущих медиа мастер-класс от своего бренд-амбассадора и коктейльного гуру Дениса Кряжева. Гостям онлайн-ивента доставили наборы для приготовления коктейлей, которые включали в себя все необходимые ингредиенты и инструменты для смешивания напитков — от продукции Schweppes, фруктов и консервированного алоэ до шейкеров и джиггеров.

После мастер-класса состоялась Q&A-сессия, на которой Кряжев рассказал гостям о тонкостях организации домашнего бара, универсальных ингредиентах и лайфхаках в приготовлении коктейлей, а также поделился инсайдами о барной индустрии.

Денис Кряжев, амбассадор Schweppes в России:

У мастер-класса в онлайне, безусловно, есть свои ограничения — например, сложнее следить за процессом приготовления коктейлей у каждого отдельного участника. При этом мне нравится, что такие мероприятия выходят за рамки баров и становятся частью нашей «обычной» жизни. Онлайн-формат позволяет нам практически в любом месте собраться перед экраном и вместе смешивать коктейли в приятной компании.

В Schweppes отметили успех мероприятия такого необычного формата и не исключили его дальнейшее использование в продвижении. Запуск новой коммуникационной платформы «Создайте бар дома» стал логичным ответом на вызовы, с которыми бренд столкнулся в первом квартале 2020 года — первая волна COVID-19, экономический кризис и закрытие заведений HoReCa, отметил бренд-менеджер Schweppes Никита Чернышев.

Никита Чернышев, бренд-менеджер Schweppes:

Ключевой фокус нашей коммуникации — домашнее потребление в кругу близких друзей или наедине с собой. Совместно с нашим бренд-амбассадором Денисом Кряжевым мы разработали ряд коммуникационных активностей, где рассказываем, как с помощью простых ингредиентов можно стать уверенным барменом-любителем и радовать себя и своих друзей простыми, но по-настоящему вкусными коктейлями на основе Schweppes как с алкоголем, так и без него.

Одним из таких мероприятий стал мастер-класс по приготовлению коктейлей, на котором Денис приоткрыл гостям секреты барменского искусства. Большой интерес и высокая вовлеченность во время мероприятия свидетельствуют о том, что такой формат востребован среди взрослой аудитории, а также о том, что коктейльная культура все так же активно развивается в России.

Schweppes
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