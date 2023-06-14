Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) на сумму 40 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поводом для привлечения музыканта к административной ответственности стала размещённая в Telegram видеозапись с его концерта, на которой он со сцены скандировал высказывания, расцененные как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны. На момент выявления видеозапись имела 159 тыс. просмотров и свыше 1 тыс. комментариев, говорится с сообщении.

В мае МВД возбудило уголовно дело и несколько административных после концерта рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге.

Отмечалось, что одно из административных дел касается пропаганды наркотиков в интернете. В ведомстве отметили, что направили материалы дела в суд, ранее получив результаты психолого-лингвистические экспертизы, чтобы подтвердить рекламу наркотических веществ.

22 апреля концерт Scally Milano в петербургском клубе «Гигант Холл» был прерван визитом полиции, которая начала проверять документы у присутствующих. Шестерых несовершеннолетних зрителей в состоянии алкогольного опьянения задержала полиция.

Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что проверка связана с пропагандой наркотических средств в песнях рэпера после жалобы общественников. После этого рэпер отредактировал свои треки и убрал из них упоминания о наркотиках. Мизулина в свою очередь попросила Следственный комитетРФ не наказывать музыканта.