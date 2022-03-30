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30.03.2022 в 09:55

В России запустят замену Apple Pay и Google Pay с 1 апреля

Некоторые банки уже запустили платёжный сервис

В связи с тем, что платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay временно недоступны для россиян, банки готовятся к запуску отечественной замены — приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Большинство кредитных организаций запустит возможность оплаты через сервис с 1 апреля, когда его использование станет обязательным для банков-участников СБП, сообщают «РИА Новости».

«"Московский кредитный банк" планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов», — пояснили изданию в пресс-службе банка.

Среди других банков, которые собираются запустить сервис — «Почта Банк», «Росбанк», банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ», «Абсолют банк» и «Промсвязьбанк». Некоторые организации уже внедрили СБПэй: банк «Русский Стандарт» и «Экспобанк».

Сейчас платежи через СБПэй осуществляются при помощи QR-кода. При этом участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы пользователи могли оплачивать свои покупки прикладыванием смартфона — с помощью NFC. Также россияне могут воспользоваться сервисом Mir Pay от платёжной системы «Мир», уточняет издание.

Apple Pay Google Pay СБП СБПэй
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