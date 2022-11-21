Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Александр Кудинов
Аукцион без молотка

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.11.2022 в 11:45

В общем и целом, подготовка началась: СБП показала новогоднюю рекламу с Алексеем Щербаковым

При разработке кампании креаторы Mosaic вдохновлялись фильмом «Ирония судьбы...»

2

Система быстрых платежей запустила новую кампанию, в которой комик Алексей Щербаков рассказал, как следует подготовиться к новогодним праздникам и при этом выиграть миллион рублей — герой ролика от агентства Mosaic и продакшн-студии Angels&Company пытается всё успеть: выбрать самую пушистую ёлку, упаковать подарки для близких и, конечно, сходить в баню.

Везде, от ёлочного базара до парилки, юморист напоминает об акции — Щербаков в образе Деда Мороза заключает в своей фирменной манере: «В общем и целом, везде, где принимают СБП, можно получить шанс стать на миллион рублей богаче».

Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр СБП):

В предновогодней суете нам хочется все делать быстро — успеть на важную встречу, нарядить ёлку и, конечно, выбрать и купить подарки. Мы видим, что Система быстрых платежей становится все более популярным способом оплаты покупок в магазинах.

Это неудивительно — расплачиваться через СБП со смартфона удобно, быстро, а с нашим новогодним розыгрышем — еще и выгодно. Уверена, что наш ролик поможет создать зрителям праздничное настроение, а СБП — быстро расплатиться за подарки и освободить время для других важных дел.

Креатив новогодней кампании разместят на ТВ, на радио, а также в форматах OLV, серии вижуалов для наружной рекламы и диджитал-площадок.

Сотрудничество СБП с Алексеем Щербаковым началось почти полгода назад — предновогодний ролик стал третьим в серии кампаний бренда с участием комика.

Состав творческой группы:

НСПК (клиент):

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева
Бренд-менеджер: Эва Домбровска
Менеджер по розничному маркетингу: Дарья Ходыкина

Mosaic (агентство):

Креативный директор: Вячеслав Волков
Старший креатор: Олег Фирсов
Руководитель аккаунт-группы: Наталья Дорохова
Аккаунт-менеджер: Мария Галкина
Руководитель отдела видеопроизводства: Анастасия Балайкина
Арт-директор: Светлана Соловьева

Angels&Company (продакшн)

Режиссёр: Сергей Франте
Оператор: Павел Белявский
Генеральный продюсер: Елена Волошина
Линейный продюсер: Ольга Кириллова
Второй режиссёр: Юлия Эсауленко
Художник-постановщик: Денис Токарев
Художник по костюму: Ксения Кузьмина
Постпродакшн-продюсер: Екатерина Уваркина
Режиссёр монтажа: Николай Ряховский
Цветокоррекция: Александр Золотарев
Фотограф: Алексей Константинов

Mosaic СБП Angels&Company Щербаков
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.