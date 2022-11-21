В общем и целом, подготовка началась: СБП показала новогоднюю рекламу с Алексеем Щербаковым

Система быстрых платежей запустила новую кампанию, в которой комик Алексей Щербаков рассказал, как следует подготовиться к новогодним праздникам и при этом выиграть миллион рублей — герой ролика от агентства Mosaic и продакшн-студии Angels&Company пытается всё успеть: выбрать самую пушистую ёлку, упаковать подарки для близких и, конечно, сходить в баню.

Везде, от ёлочного базара до парилки, юморист напоминает об акции — Щербаков в образе Деда Мороза заключает в своей фирменной манере: «В общем и целом, везде, где принимают СБП, можно получить шанс стать на миллион рублей богаче».

Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр СБП): В предновогодней суете нам хочется все делать быстро — успеть на важную встречу, нарядить ёлку и, конечно, выбрать и купить подарки. Мы видим, что Система быстрых платежей становится все более популярным способом оплаты покупок в магазинах. Это неудивительно — расплачиваться через СБП со смартфона удобно, быстро, а с нашим новогодним розыгрышем — еще и выгодно. Уверена, что наш ролик поможет создать зрителям праздничное настроение, а СБП — быстро расплатиться за подарки и освободить время для других важных дел.

Креатив новогодней кампании разместят на ТВ, на радио, а также в форматах OLV, серии вижуалов для наружной рекламы и диджитал-площадок.

Сотрудничество СБП с Алексеем Щербаковым началось почти полгода назад — предновогодний ролик стал третьим в серии кампаний бренда с участием комика.

Состав творческой группы:

НСПК (клиент):

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович

Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева

Бренд-менеджер: Эва Домбровска

Менеджер по розничному маркетингу: Дарья Ходыкина

Mosaic (агентство):

Креативный директор: Вячеслав Волков

Старший креатор: Олег Фирсов

Руководитель аккаунт-группы: Наталья Дорохова

Аккаунт-менеджер: Мария Галкина

Руководитель отдела видеопроизводства: Анастасия Балайкина

Арт-директор: Светлана Соловьева

Angels&Company (продакшн)

Режиссёр: Сергей Франте

Оператор: Павел Белявский

Генеральный продюсер: Елена Волошина

Линейный продюсер: Ольга Кириллова

Второй режиссёр: Юлия Эсауленко

Художник-постановщик: Денис Токарев

Художник по костюму: Ксения Кузьмина

Постпродакшн-продюсер: Екатерина Уваркина

Режиссёр монтажа: Николай Ряховский

Цветокоррекция: Александр Золотарев

Фотограф: Алексей Константинов