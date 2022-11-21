В общем и целом, подготовка началась: СБП показала новогоднюю рекламу с Алексеем Щербаковым

Система быстрых платежей запустила новую кампанию, в которой комик Алексей Щербаков рассказал, как следует подготовиться к новогодним праздникам и при этом выиграть миллион рублей — герой ролика от агентства Mosaic и продакшн-студии Angels&Company пытается всё успеть: выбрать самую пушистую ёлку, упаковать подарки для близких и, конечно, сходить в баню.
Везде, от ёлочного базара до парилки, юморист напоминает об акции — Щербаков в образе Деда Мороза заключает в своей фирменной манере: «В общем и целом, везде, где принимают СБП, можно получить шанс стать на миллион рублей богаче».
Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр СБП):
В предновогодней суете нам хочется все делать быстро — успеть на важную встречу, нарядить ёлку и, конечно, выбрать и купить подарки. Мы видим, что Система быстрых платежей становится все более популярным способом оплаты покупок в магазинах.
Это неудивительно — расплачиваться через СБП со смартфона удобно, быстро, а с нашим новогодним розыгрышем — еще и выгодно. Уверена, что наш ролик поможет создать зрителям праздничное настроение, а СБП — быстро расплатиться за подарки и освободить время для других важных дел.
Креатив новогодней кампании разместят на ТВ, на радио, а также в форматах OLV, серии вижуалов для наружной рекламы и диджитал-площадок.
Сотрудничество СБП с Алексеем Щербаковым началось почти полгода назад — предновогодний ролик стал третьим в серии кампаний бренда с участием комика.
Состав творческой группы:
НСПК (клиент):
Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева
Бренд-менеджер: Эва Домбровска
Менеджер по розничному маркетингу: Дарья Ходыкина
Mosaic (агентство):
Креативный директор: Вячеслав Волков
Старший креатор: Олег Фирсов
Руководитель аккаунт-группы: Наталья Дорохова
Аккаунт-менеджер: Мария Галкина
Руководитель отдела видеопроизводства: Анастасия Балайкина
Арт-директор: Светлана Соловьева
Angels&Company (продакшн)
Режиссёр: Сергей Франте
Оператор: Павел Белявский
Генеральный продюсер: Елена Волошина
Линейный продюсер: Ольга Кириллова
Второй режиссёр: Юлия Эсауленко
Художник-постановщик: Денис Токарев
Художник по костюму: Ксения Кузьмина
Постпродакшн-продюсер: Екатерина Уваркина
Режиссёр монтажа: Николай Ряховский
Цветокоррекция: Александр Золотарев
Фотограф: Алексей Константинов