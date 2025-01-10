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10.01.2025 в 10:25

В России ограничили автоматический сбор данных о госзакупках

Теперь скачивать информацию можно лишь после авторизации

Российские власти с 1 января 2025 года ограничили автоматический сбор данных о государственных закупках. Информация об изменениях в порядке получения таких сведений юридическими и физическими лицами появилась на сайте единой информационной системы (ЕИС). На уведомление обратили внимание «Ведомости».

Как отмечает издание, речь идет о данных и документах в машиночитаемом формате, которые можно обрабатывать с использованием специализированного программного обеспечения без предварительной подготовки. Теперь для получения подобных материалов, размещенных в ЕИС, вместо FTP-сервера используются только «сервисы отдачи документов и информации».

Как пояснил соучредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в беседе с «Ведомостями», ранее скачивать данные через FTP-сервер «мог кто угодно», включая возможность «массовой выгрузки», то есть копирования базы данных системы госзакупок целиком, а не только отдельных частей.

При этом данные госконтрактов использовались теми, кто на их основе создавал аналитические продукты, то есть электронными торговыми площадками, региональными властями, системами проверки контрагентов, коммерческими сервисами и общественными проектами. Это позволяло осуществлять глубокий анализ информации, отметил Бегтин.

Теперь данные с портала госзакупок можно получить только после авторизации по сертификату и через API (набор программ, позволяющих приложениям разных разработчиков взаимодействовать между собой) вместо FTP-сервера. Юридическим и физическим лицам потребуется проходить аутентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации. При этом нужно будет обосновать цель получения данных, а число запросов будет ограничено определенным количеством за один час.

Госзакупки сбор данных
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