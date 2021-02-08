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08.02.2021 в 17:05

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса»

У большинства не работает сайт поисковика

В работе сервисов «Яндекса» произошли неполадки. На сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, следует из данных платформы Downdetector.

Всплеск жалоб произошел после 15:30 по московскому времени. По состоянию на 16:30 зафиксировано более 180 отчетов о сбоях. У большинства пользователей, сообщивших о проблеме, не работает сайт «Яндекса» (76%) и почта (18%).

Скриншот: Downdetector

В пресс-службе компании сообщили только о проблемах с каршеринговым сервисом «Яндекс.Драйв». «Кратковременные сложности испытывает только «Драйв» в 4 городах. Мы работаем над их устранением. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы «Яндекса» работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — сообщает «Коммерсантъ».

Ранее неполадки в работе сервисов «Яндекса» произошли 5 февраля. Тогда пользователей заявили о проблемах в работе сайта и почты. Кроме того, «Яндекс.Карты» в ночь на пятницу отображали 10-балльные заторы в Москве.

Яндекс Downdetector
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