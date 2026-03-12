12.03.2026 в 15:00

Депутат на проводе: стационарный интернет в Госдуме работает без перебоев

Источник Sostav пояснил, что сбои Wi‑Fi в Думе связаны с обеспечением безопасности и коснулись отдельных частей зданий

В Государственной думе на фоне проводимых специальных мероприятий по обеспечению безопасности зафиксированы сбои в работе беспроводного интернета. Как пояснил источник Sostav в нижней палате парламента, часть принимаемых мер влияет на стабильную работу Wi-Fi-роутеров. При этом стационарные компьютеры обеспечивают высокоскоростной доступ в сеть без перебоев.

Кроме того, проблемы с беспроводной связью коснулись лишь отдельных частей большой системы зданий Госдумы, добавил собеседник.

12 марта депутаты фракции КПРФ на закрытой от СМИ части пленарного заседания раскритиковали отсутствие мобильной связи и Wi‑Fi внутри здания Думы. По словам трех источников «Ведомостей» в нижней палате, коммунист Сергей Обухов поднял вопрос о неработающей электронной почте депутатов, на что Алексей Куринный добавил, что недостаточная работа Wi‑Fi и служебных телефонов значительно затрудняет парламентскую деятельность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ подчеркнул, что проблемы со связью обусловлены необходимостью обеспечения безопасности государства и направил депутатов к председателю Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому для детального разбора ситуации.

Ранее пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков объяснял перебои со связью в Москве и других регионах необходимостью обеспечения безопасности граждан. Он подчеркнул, что ограничения мобильного интернета будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности россиян.

Обсудить с другими читателями:
Digital
другие материалы
