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03.09.2021 в 12:00

«СберСтрахование» «застрахует» болельщиков от проигрыша сборной России в матче с Кипром

«Страховка» защитит поклонников российского футбола от стресса

В «СберСтраховании» увидели риски для психологического комфорта любителей футбола и решили поддержать всех, кто верит в победу команды России «Страховкой болельщиков». Она сработает, если игра принесет поражение или ничью национальной сборной в матче с Кипром 4 сентября. Об этом Sostav сообщили в компании.

Представитель «СберСтрахования»:

Неудачное выступление футбольной сборной Российской Федерации на Чемпионате Европы, смена тренера, не самая яркая игра с Хорватией в рамках отборочного цикла Чемпионата Мира 2022 — российские футболисты пока щекочут нервы своим болельщикам.

При «страховом случае» каждый болельщик получит промокод от мультимедийного сервиса Okko Спорт (18+) для просмотра игры Английской премьер-лиги или других футбольных команд. Для этого надо оставить свою электронную почту в специальном поле на странице акции до начала матча Россия — Кипр. Победу российской сборной «СберСтрахование» планирует отметить сюрпризом для всех участников акции.

Получить «Страховку болельщика» можно, перейдя на страницу акции «СберСтрахования».

На правах рекламы
СберСтрахование
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