«СберСеллер» и «Квартал Тигры»: как увеличить количество поисковых запросов в восемь раз

Чтобы привлечь внимание людей к новому игроку на рынке, нужно уметь не только определять все возможные точки контакта с аудиторией, но и эффективно интегрировать их в единую коммуникационную стратегию. В 2024 году наблюдался значительный рост конкуренции, что привело к нехватке рекламного инвентаря и повышению спроса на качественные региональные коммуникационные решения. Команда «СберСеллера» рассказала Sostav, как с помощью омниканального подхода можно быстро и эффективно повысить уровень информированности аудитории о новом ЖК в регионе.​​​​​​​

О проекте

Клиент: ЖК «Квартал Тигры» — это дома, расположенные в новом развивающемся микрорайоне Хабаровска.

Период рекламной кампании: С 15 ноября по 16 декабря 2024 года

Цели и задачи рекламной кампании:

Сформировать и укрепить осведомленность аудитории о жилом комплексе «Квартал Тигры» среди жителей города Хабаровска.

Донести до потребителей ключевые характеристики и конкурентные преимущества бренда, способствующие его позиционированию на местном рынке.

Создать базу для продвижения проекта, чтобы привлечь внимание широкой аудитории и стимулировать ее к дальнейшему изучению новостей о жилом комплексе «Квартал Тигры».

Реализация

Первый этап. Предварительное исследование аудитории

Перед запуском и после завершения рекламной кампании команда социологов «СберСеллера» вместе со специалистами маркетингового агентства Tiburon Research провела онлайн-опрос среди жителей Хабаровска в возрасте от 18 до 55 лет. Опрос помог определить уровень осведомленности аудитории о жилом комплексе и его рекламе, а впоследствии оценить эффективность проекта. Анализ основывался на нескольких критериях: спонтанное знание, когда респонденты свободно называют компанию без подсказок, знание с подсказкой, когда бренд распознается при показе связанных с ним элементов, а также готовность к приобретению жилья. Такой подход позволил сразу же отслеживать реальные показатели и получать актуальные данные от независимых экспертов для планирования дальнейших шагов.

Второй этап. Запуск рекламной кампании

Специалисты «СберСеллера» внедрили региональное решение «Циклон», которое позволяет одновременно размещать рекламу в Telegram, на банкоматах «Сбера», проводить наружную рекламу и взаимодействовать с местными блогерами. Для максимального привлечения внимания аудитории использовали как офлайн-, так и онлайн-каналы коммуникации.



Ключевыми инструментами этой кампании стали:

Банкоматы «Сбера»: для персонального взаимодействия с пользователями.

Telegram Ads: для охвата региональной аудитории и размещения рекламных постов.

Наружная реклама: для охвата широкой аудитории, особенно в местах с высокой проходимостью. Акцент делался на выборе оптимального времени показа рекламных сообщений, когда потребители наиболее восприимчивы и активны.

Каждое рекламное сообщение содержало изображение жилого комплекса, контакты и QR-код для быстрого доступа на сайт компании. Интегрированный подход помог привлечь разные группы людей и сделать информацию доступной буквально в один клик. Все каналы работали одновременно и параллельно, позволяя пользователям постоянно взаимодействовать с брендом.

Результаты

Рекламная кампания повысила уровень осведомленности жителей Хабаровска о жилом комплексе «Квартал Тигры».

После рекламной кампании общий уровень информированности о ЖК достиг 16% среди респондентов с доходом «средний+», что соответствует среднему показателю осведомленности о застройщиках на Дальнем Востоке (16% без учета лидера рынка недвижимости ГК «ПИК» и 20% с его учетом).

Количество поисковых запросов в интернете увеличилось на 672%. Этот показатель изначально не входил в KPI, но наглядно подтвердил эффективность в привлечении внимания потенциальных клиентов.

Доля желающих приобрести квартиру в жилом комплексе «Квартал Тигры» выросла с 5% до 9% опрошенных.

Юрий Долженко, коммерческий директор сейлз-хауса «СберСеллер»:



Работа на динамично развивающихся региональных рынках требует гибкого и инновационного подхода. В условиях ограниченных рекламных ресурсов особое значение приобретает интеграция всех доступных каналов коммуникации в целостную систему. Продукт «Циклон» доказывает свою эффективность благодаря сочетанию востребованных аудиторией форматов, обеспечивающих высокий уровень концентрации ее внимания. Возможность одновременного запуска кампаний на различных цифровых площадках, включая Telegram Ads, банкоматы, медиафасады и продвижение у блогеров помогает сформировать спонтанное знание. Когда бренд прочно закрепляется в сознании человека и всплывает в памяти без дополнительных подсказок, что повышает конкурентоспособность компании на рынке. Таким образом, оминиканальный подход важен еще и потому, что он позволяет не только охватить ключевые точки внимания аудитории, но и выстроить с ней более доверительные отношения.