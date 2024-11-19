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19.11.2024 в 15:25

«СберМобайл» попросил прохожих вспомнить свои первые мобильные телефоны

Бренд запустил уличный подкаст «Вспомнить всё» с историями о сотовой связи

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«СберМобайл» запустил уличный подкаст о том, как раньше люди общались по мобильной связи с помощью звонков и смс. Он называется «Вспомнить всё», а его герои — обычные прохожие с улиц Москвы.

Компания выпустила два ролика. В них ведущая Марго приглашает гостей в импровизированную студию и задает вопросы о мобильной связи. Конечно, речь не о качестве нынешней сотовой связи, а о тех временах, когда она только начинала набирать популярность в России.

Участники, возвращаясь в далекое прошлое, ностальгируют по своим первым мобильным телефонам и ограничению символов в эсэмэсках, вспоминают, как играли в «змейку» и звонили со словами «перезвони, у меня 5 секунд», а также рассказывают трогательные и смешные истории «того времени».

Смс мобильные телефоны Сбермобайл телефонный звонок
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