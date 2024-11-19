«СберМобайл» попросил прохожих вспомнить свои первые мобильные телефоны

«СберМобайл» запустил уличный подкаст о том, как раньше люди общались по мобильной связи с помощью звонков и смс. Он называется «Вспомнить всё», а его герои — обычные прохожие с улиц Москвы.

Компания выпустила два ролика. В них ведущая Марго приглашает гостей в импровизированную студию и задает вопросы о мобильной связи. Конечно, речь не о качестве нынешней сотовой связи, а о тех временах, когда она только начинала набирать популярность в России.

Участники, возвращаясь в далекое прошлое, ностальгируют по своим первым мобильным телефонам и ограничению символов в эсэмэсках, вспоминают, как играли в «змейку» и звонили со словами «перезвони, у меня 5 секунд», а также рассказывают трогательные и смешные истории «того времени».