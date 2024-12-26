«СберМаркетинг» и «Национальные приоритеты» договорились о сотрудничестве в сфере рекламы

СберМаркетинг и АНО «Национальные приоритеты» подписали меморандум о сотрудничестве на 2025 год. Его основная задача — реализация инициатив, направленных на поддержку и развитие креативных индустрий в России в сфере рекламы. Об этом пишет РБК.

Соглашение будет реализовываться благодаря взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке. В рамках взаимодействия планируется исследовать привлекательность рекламной индустрии с целью выявления ее конкурентоспособности и способов позиционирования на рынке труда.

Так, стороны будут обмениваться информацией для повышения осведомленности о перспективах профессий креативных индустрий (копирайтер, арт-директор, дизайнер, креативный директор и другие), проводить совместные исследования в области мотивации сотрудников в сфере рекламы, направленные на выявление драйверов к выбору креативных специальностей молодежью, а также организовывать образовательные программы в сфере маркетинга и рекламы.

«Мы стремимся вдохновить новое поколение профессионалов на выбор креативных профессий в сфере маркетинга и рекламы и обеспечить им необходимые инструменты для успешного развития и реализации потенциала», — подчеркнул гендиректор «СберМаркетинга» Станислав Андреев.

Ранее «СберМаркетинг» и медиахолдинг Maer представили онлайн-калькулятор эффективности мерча. Сервис рассчитывает охваты брендированной продукции и количество контактов с аудиторией.