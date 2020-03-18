Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей

Сбербанк начал подключение к Системе быстрых платежей, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Светлану Кирсанову. В первых числах апреля она станет доступна клиентам банка.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на данный момент в ней более 40 банков. Система позволяет клиентам переводить друг другу деньги по номеру телефона независимо от того, в каких банках находятся счета. Также через нее можно оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

Сбербанк, как и прочие финансовые учреждения, должен был подключиться к системе еще до 1 октября 2019 года, однако он не успел сделать этого к назначенному сроку. В ноябре прошлого года регулятор оштрафовал банк за это. Точная сумма взыскания неизвестна, но есть предположение, что она могла составить до 10 млн рублей.

Руководитель Сбербанка Герман Греф оправдал проблемы с подключением к СБП тем, что это длительный сложный процесс. В середине января банк должен был закончить доработку всех систем и потом начать тестирование подключения. После успешной проверки к концу марта Сбербанк должен был перевести в систему некоторые из своих сервисов.

В январе в Систему быстрых платежей вошла «дочка» Сбербанка — сервис электронных кошельков «Яндекс.Деньги». Банку в нем принадлежит 75% минус 1 рубль, все остальное — у «Яндекса».

ЦБ РФ создавал Систему быстрых платежей как конкурента похожего нововведения Сбербанка. Клиенты банка могут переводить друг другу деньги по номеру телефона. Раньше Сбербанк не пускал коллег в свою систему, но потом подключил «Совкомбанк», «Тинькофф», СДМ-банк.