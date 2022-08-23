Сбербанк и VK разделили активы совместного предприятия

Компании Сбербанк и VK заключили соглашение о разделе активов совместного предприятия «О2О Холдинг», сообщил The Bell со ссылкой на источники, близкие к сторонам.

Компании VK достанется сервис по доставке еды Delivery Club, а «Сбер» получит каршеринг «Ситидрайв», сервис по доставке продуктов «Самокат» и некоторые другие активы.

При этом VK планирует в дальнейшем обменять Delivery Club на медийные активы «Дзен» и «Новости» компании «Яндекс».

VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. В совместном предприятии им принадлежало по 45,01%. Примерно спустя год после создания СП и вхождения «Сбера» в капитал VK появились слухи о том, что между партнерами возникли разногласия. В частности, Financial Times сообщал, что стороны начали обсуждать «развод».