Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

TenTen Тендеры по маркетингу
Аукцион без молотка
TenTen Тендеры по маркетингу

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.08.2022 в 05:40

Сбербанк и VK разделили активы совместного предприятия

Ранее у сторон возникли разногласия о том, что станет основой их общей экосистемы

Компании Сбербанк и VK заключили соглашение о разделе активов совместного предприятия «О2О Холдинг», сообщил The Bell со ссылкой на источники, близкие к сторонам.

Компании VK достанется сервис по доставке еды Delivery Club, а «Сбер» получит каршеринг «Ситидрайв», сервис по доставке продуктов «Самокат» и некоторые другие активы.

При этом VK планирует в дальнейшем обменять Delivery Club на медийные активы «Дзен» и «Новости» компании «Яндекс».

VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. В совместном предприятии им принадлежало по 45,01%. Примерно спустя год после создания СП и вхождения «Сбера» в капитал VK появились слухи о том, что между партнерами возникли разногласия. В частности, Financial Times сообщал, что стороны начали обсуждать «развод».

Сбербанк VK
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.