Сбербанк банкротит бренд Organic Guru

Арбитражный суд Московской области принял иск о банкротстве ООО «Скай органик», производителя косметики под брендом Organic Guru. Заявление подал Сбербанк, долг компании перед которым составляет 60,6 млн руб. Финансовые претензии имеет и «Синко-банк», сообщают «Ведомости».

С августа 2024 года «Скай органик» принадлежит Федору Шпаку, а ранее была зарегистрирована Владимиром Кинцурашвили, который вместе с Иваном Саганелидзе владел другими активами, сейчас также проходящими процедуру банкротства. Кинцурашвили и Саганелидзе уже признаны банкротами по искам Сбербанка.

В 2023 году выручка «Скай органик» снизилась до 615,5 млн рублей с убытком в 30,9 млн рублей. Продукция бренда продается в аптеках и на маркетплейсах, однако продажи значительно упали. Как подсчитали в DSM Group, продажи Organic Guru в аптечной рознице в 2023 году сократились в 4,2 раза до 43,2 млн руб., а в 2024 году — еще на 8,9% до 39,3 млн руб.

Смена собственников перед банкротством может быть расценена как попытка избежать ответственности по долгам, полагают юристы. При этом новый владелец активно защищает интересы компании в суде, что может означать, что он заинтересован в сохранении и восстановлении бизнеса.

Ранее сообщалось, что число отечественных брендов косметики выросло в два раза за последние два года. При этом доля российских товаров на рынке превысила 40%.