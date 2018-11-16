Сбербанк стал владельцем магазинов одежды Concept Club и Acoola

Сбербанк стал владельцем 51% холдинга Concept Group, управляющего сетями магазинов женской одежды Concept Club и детской одежды Acoola. Ранее крупнейшим акционером активов была АФК «Система» Владимира Евтушенкова, сообщает РБК.

АФК «Система» сократила свою долю с 63,28 до 42,88%. Также сократилась доля White Park Holdings Ltd сооснователя группы Ларса Петтерсона — с 12,5 до 6,12%. Из капитала полностью вышла компания Lenox International Holdings Ltd, представлявшая второго основателя, Леонида Ханика, — ей принадлежало 24,22%.

Ранее Concept Group открыла в Сбербанке возобновляемую кредитную линию на три года с лимитом 1,7 млрд руб., а в начале этого года банк подал иск о взыскании долга. Доли владельцев изменились в рамках урегулирования кредиторской задолженности, пояснил представитель АФК «Система» Сергей Копытов. «В корпорации рады, что в число акционеров вошел такой сильный и технологичный партнер, как Сбербанк», — отметил он.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что Concept Group находится в убытках, и у компании существует значительная долговая нагрузка на уровне 2,5 млрд руб. Стоимость бизнеса сейчас фактически отрицательная, но если рассматривать стоимость сети как актива, то ее можно оценить не более чем в 500 млн руб. Однако имея в собственниках Сбербанк, компания может выйти из убытков уже в первом полугодии 2020 года. Для того чтобы стабилизировать свое финансовое положение, ритейлеру стоит оптимизировать собственные торговые точки — закрыть нерентабельные и большее предпочтение отдать развитию по франшизе, считает эксперт.