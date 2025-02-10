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18+
10.02.2025 в 14:12

«Сбер» закрывает дочерний автобанк

Часть команды «Драйв Клик банка» уже перешла в материнскую компанию

В этом году «Сбер» закроет дочерний «Драйв Клик банк», который специализируется на автокредитовании. Розничный кредитный портфель автобанка передадут «Сберу», пишет «Коммерсантъ».

«Сбер» получил почти половину портфеля «Драйв Клик банка» — 180 млрд руб. Часть команды автобанка перешла в «Сбер». В 2025 году в материнскую структуру переведут весь бизнес «Драйв Клик банка».

По мнению экспертов, «Сбер» решил ликвидировать дочернюю компанию для оптимизации издержек. Кредит под 30% большинство россиян брать не готовы, поток заявок сокращается, в результате пропадает смысл работы отдельного банка под автокредиты. При этом при ликвидации автобанка сотрудники остаются, клиенты сохраняются, а сам бренд «Сбера» для клиентов более понятный, чем «Драйв Клик банк».

По данным на 1 января 2025 года, «Драйв Клик банк» занимал 13-ую строчку в рейтинге банков по объему розничных кредитов. С сентября прошлого года кредитный портфель автобанка сократился с 408 до 226 млрд руб.

Сбербанк автокредиты
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