«Сбер» вошел в топ-25 самых дорогих брендов Европы

«Сбер» занял 22-e место в рейтинге 25 самых дорогих банковских брендов Европы и 78 место в рейтинге Top 500 Banking Brands, сообщает независимая консалтинговая компания Brand Finance.

Согласно данным рейтинга, стоимость «Сбера» оценивается в $4,8 млрд (в 2024 году — $4,4 млрд). В Европе банк опередил по состоянию норвежский DNB, итальянский Unicredit и нидерландский ABN Amro.

Доверяют «Сберу» 110 млн частных и 3,3 млн корпоративных клиентов, отметили аналитики Brand Finance. В 2025 году бренд сохранил лидерство среди самых дорогих компаний на российском банковском рынке.

В рейтинге Top 500 Banking Brands есть также российский ВТБ, он на 263-ем месте.

В 2023 году «Сбер» занял 16 место в топ-25 в рейтинге Brand Finance Global 500.