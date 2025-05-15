«Сбер» увеличил прибыль по РСБУ

Чистая прибыль ПАО «Сбербанк» по РСБУ за январь-апрель 2025 года составила 542,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Это на 9,5% больше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала по итогам отчетного периода оценивается на уровне 22,5%.

Рост розничного кредитования продолжается, хотя и в умеренном темпе: объем розничного кредитования увеличился на 0,3% за месяц, достигнув 17,5 трлн рублей, корпоративного — на 0,2%, до 27,2 трлн рублей. По словам главы «Сбера» Германа Грефа, динамика остается под давлением высокой ключевой ставки и усиленного макропруденциального регулирования.

Средства розничных клиентов банка увеличились на 3,4% за месяц, превысив отметку в 29 трлн рублей. Такой рост в «Сбере» объясняют привлекательными условиями по вкладам и досрочным поступлением соцвыплат перед майскими праздниками. С начала года клиентская база розничного сегмента расширилась на 700 тыс. человек и составила 110,6 млн пользователей. Количество активных корпоративных клиентов также увеличилось — на 1,7%, до 3,4 млн компаний.