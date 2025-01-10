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10.01.2025 в 14:45

«Сбер» обогнал по капитализации «Роснефть»

Стоимость акций банка превышала 276 руб. за штуку

«Сбер» обошел по рыночной капитализации нефтегазовую компанию «Роснефть». По данным на 11:40 по московскому времени, цена обыкновенных акций банка на Московской бирже составляла 271,5 руб. за штуку, а рыночная капитализация кредитной организации была равна 6,1 трлн руб. Цена акций «Роснефти» составляла 545,4 руб., а капитализация компании — 5,8 трлн руб. Об этом пишет ТАСС.

По данным на 14:15 по московскому времени, цена обыкновенных акций «Сбера» была на уровне 276 руб., капитализация банка — 5,96 трлн руб., объем торгов за день — 8,4 трлн руб. Стоимость акций «Роснефти» была равна 564,6 руб., капитализация компании — 5,97 трлн руб., объем торгов — 5,8 трлн руб.

В топ-5 лидеров по капитализации на российском фондовом рынке помимо «Сбера» и «Роснефти» входят «Лукойл» (капитализация равна 4,9 трлн руб.), «Газпром нефть» (2,7 трлн руб.) и «Газпром» (2,9 трлн руб.).

Сбербанк Роснефть Капитализация Акции
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