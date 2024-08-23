«Покупка одна, а кешбэка два»: «Сбер» отправил всех на шопинг

«Сбер» и «​​​​​​​СберМаркетинг» запустили рекламную кампанию по продвижению акции с дополнительным кешбэком от программы лояльности «СберСпасибо» и партнеров. В серии видеороликов креаторы рассказали, как расплачиваться «СберКартой» и получать кешбэк бонусами «Спасибо» дважды: за выбранную категорию и покупку у партнера.

Чтобы рассказать о двойной выгоде, партнерах программы и механике спецпредложения, команда агентства сняла несколько рекламных роликов. Героями первых двух стала семья с подростками-близнецами, которая отправляется на шопинг и весело проводит время вместе, посещая магазины и заказывая товары с доставкой у компаний, участвующих в акции.

«Покупка одна, а кешбэка два» — слоган третьего графического ролика с инструкцией, как выбрать партнера на сайте банка и получить выгоду.



Команда «Сбера»: Конец лета — не повод грустить. Зато повод порадовать себя новой одеждой, электронной техникой, косметическими средствами и любимой едой. Учитывая сезонность и понимая приоритеты наших клиентов, мы с партнерами запустили специальную программу с удвоенным кешбэком при оплате покупок любой картой «Сбербанка».

Команда «СберМаркетинга»: Нашей главной задачей было ярко, легко и без сентиментальности рассказать широкому кругу зрителей о сезонном предложении клиента и его механике. Для этого мы взяли за основу инсайт о том, что в августе большая часть людей возвращается из отпусков и задумывается о решении накопившихся задач, до которых не доходили руки в беззаботную летнюю пору. Сборы детей в школу, покупка одежды на холодные сезоны, пополнение аптечки — неизбежная ежегодная рутина. Нам было важно в этот период поддержать зрителей, подарить хорошее настроение и мотивировать участвовать в акции, поэтому мы сняли два ролика — с юмористическим сторителлингом и один — информационный в классическом стиле с использованием графических элементов.

Состав творческой группы:

«Сбер» (клиент)

Исполнительный директор, начальник отдела имиджевых и культурных проектов департамента маркетинга и коммуникаций: Алена Конурина

Эксперт отдела имиджевых и культурных проектов департамента маркетинга и коммуникаций: Элина Султанова

Руководитель направления маркетинга розничного бизнеса: Кристина Кузнецова

Директор по маркетингу «СберСпасибо»: Ольга Иванова

СберМаркетинг (креативное агентство, продакшн)

Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Креативный директор: Светлана Помыткина

Руководитель творческой группы: Алексей Завьялов

Ведущий креатор: Андрей Грицинский

Арт-директор: Владислав Казаков, Лариса Журавлева

Руководитель группы отдела стратегии: Антон Маркин

Старший дизайнер: Марина Федорова

Руководитель отдела продакшн: Олег Гридасов

Руководитель отдела постпродакшн: Станислав Кириллов

Старший продюсер постпродакшн: Ольга Жиленко

Руководитель направления клиентского сервиса: Анна Богданова

Руководитель группы клиентского сервиса: Алена Рыжова

Ведущий менеджер по работе с клиентами: Юлия Свист

Режиссер: Глеб Орлов

Оператор: Василий Григолюнас