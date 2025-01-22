«Сбер» проводит «оптимизацию» IT-персонала своего e-com-подразделения

В IT-подразделении «Сбера» Ecom.tech, объединяющем сервисы «Купер», «Мегамаркет», «Сберлогистика» и «Самокат», проводят масштабную оптимизацию кадров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванных сотрудников Ecom.tech, а также на двух собеседников в рекрутинговых агентствах.

15 января Telegram-канал «Профсоюз работников IT» сообщил об увольнениях в IT-подразделении «Сбера». К авторам канала обратились сотрудники Ecom.tech. По их словам, сокращения затронут от 30 до 50% работников в зависимости от компании, включая IT-специалистов.

В 2023 году «Сбер» начал объединять IT-подразделения «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката» в единое подразделение Ecom.tech на базе юрлица «ООО «Умное пространство». IT-специалисты «Купера» оформлены на юрлицо «ООО «Инстамарт технолоджис».

Как рассказал изданию бывший сотрудник «Купера» и один из руководителей компании, под сокращения попали именно работники ООО «Инстамарт технолоджис» и ООО «Умное пространство». Увольнения объясняются «оптимизацией ресурсов» и стремлением снизить расходы для повышения прибыльности. В частности, в «Купере» планируется сократить 45% IT-сотрудников в первую волну и еще 10% — во вторую. Общая цель оптимизации в Ecom.tech — сократить около 20% IT-персонала из 8 тыс. человек.

Один из IT-сотрудников «Самоката», попавший под сокращение, уточнил «Ведомостям», что в «Мегамаркете» увольнения начались еще до Нового года. У маркетплейса убытки, поэтому сокращения больше всего затронули этот сервис, говорит он. По данным собеседника, в «Мегамаркете» уволили около 25% IT-специалистов. В «Самокате» предлагают сотрудникам подписать соглашение сторон и выплатить по два-три оклада, руководителям — до пяти-шести, IT-подразделениям также обещают продлить ДМС на месяц после увольнения.

Увольнения в «Мегамаркете» начались в ноябре — декабре прошлого года, утверждает один из бывших сотрудников маркетплейса, который попал под оптимизацию. Он также уволился из компании по соглашению сторон с тремя окладами. «До ухода больше года ничего не делал и занимался своими проектами и личной жизнью, а мне платили, будто я работаю на все 100%, и всех это устраивало», — заявил собеседник «Ведомостей». По его оценке, «Мегамаркет» уволил порядка 20% IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году группа компаний «Ланит», МТС и «Вымпелком» сократили количество IT-вакансий на 15−18% год к году.