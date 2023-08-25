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18+
25.08.2023 в 13:00

Сбербанк оценил разовый налог на сверхприбыль в 3 млрд рублей

Банк рассчитывает оплатить сбор до декабря

Сбербанк заплатит до 3 млрд руб. в федеральный бюджет России в рамках разового налога на сверхприбыль (windfall tax). Компания планирует перечислить деньги до декабря, это позволяет рассчитывать платёж по ставке 5%, а не 10%. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд руб. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее Сбербанк оценивал выплаты по windfall tax в 10 млрд руб. «Есть возможность досрочной уплаты этого налога, и в этом случае, если закон останется в том виде, в котором он внесен, то наша выплата будет около 10 млрд руб. Я думаю, что мы воспользуемся этой возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, тем самым снизим объем выплаты», — говорил в апреле президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Банк объяснил снижение выплаты изменением итоговой версии закона по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта. Но, что привело к сокращению суммы налога, кредитная организация не уточнила. «Конечный текст закона претерпел изменения по сравнению с первоначальной версией, поэтому сумма и поменялась», — отметили в Сбербанке.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчётам властей, принесёт в бюджет 300 млрд руб.

Сбербанк разовый налог на сверхприбыль
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