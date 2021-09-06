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18+
06.09.2021 в 10:00

Хроника 120 дней и очевидность выгоды: Mosaic и Fetish Film сняли промо «СберКарты»

В качестве саундтрека ролика нового продукта «СберБанка» и Mastercard был выбран хит Moby

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«СберБанк» запустил кампанию нового продукта экосистемы — кредитной «СберКарты», созданной совместно с Mastercard. Ее льготный период (120 дней) лег в основу концепции ролика от команды Mosaic: креаторы показали привычную покупку кроссовок и отсутствие начисленных процентов в течение этого времени через POV продавца.

За 120 дней произошло много событий: сменялись покупатели, кто-то на фоне героя видео праздновал день рождения, у продавца отрастала борода и менялась прическа, — все превратилось в бесконечный калейдоскоп событий и таймлапс. К привычному ритму жизни его вернул шепот коллеги (c фразой: «120 дней») и оплата клиентом покупки без процентов.

Как отметили авторы промо, ролик был создан с использованием игровой и графических частей, которые легли в основу креативной рамки для финансовых продуктов «Сбера». А саундтреком промо стал хит Moby «Natural Blues».

Денис Охримович, директор по маркетингу розничного бизнеса «СберБанка»:

Для нас запуск новой кредитной карты — очень важное событие. Во-первых, мы выходили на сформированный и высококонкурентный рынок, в котором большой объем медиаинвестиций. Во-вторых, для нас было важно создать продукт, который станет по-настоящему выгодным и удобным для клиента (без звездочек, подводных камней и разных хитростей).

В-третьих, была задача строить знание на двух ключевых характеристиках, важных и понятных для различных сегментов клиентов. Новая кредитная карта — наш флагманский продукт, который должен подчеркнуть развитие «Сбера» в сторону выгодных и удобных для клиента сервисов.

Оксана Федорова, директор по банковскому маркетингу Mastercard:

Новая кредитная «СберКарта», выпущенная «СберБанком» с Mastercard, — это яркий и выгодный кредитный продукт. Над ее созданием потрудились обе наши команды, и мы считаем, что осенний запуск карты — одно из важнейших событий на рынке кредитных карт в этом году.

«СберКарта» отвечает очень важным потребностям людей: она бесплатна, она позволяет им качественно планировать свой бюджет как за счет длинного грейс-периода, так и за счет выгодных ставок. При подготовке рекламной кампании мы ориентировались именно на прорывной характер кредитной «СберКарты», стремились креативно подчеркнуть суть ключевого преимущества и рады отметить, что это нам в полной мере удалось.

Состав творческой группы:

«СберБанк» (клиент):

Директор по маркетингу розничного бизнеса — Денис Охримович
Руководитель направления маркетинга розничного бизнеса — Оксана Шевелева
Руководитель направления маркетинга розничного бизнеса — Кристина Кузнецова

Mastercard (клиент):

Директор по банковскому маркетингу — Оксана Федорова
Менеджер по маркетингу — Татьяна Андреянова

Mosaic (агентство)

Fetish Film (продакшн):

Режиссер — Антон Шавкеро

MasterCard Mosaic Fetish Film Сбер
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