Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.01.2019 в 18:50

Сара Джессика Паркер повторила знаменитую сцену из «Секс в большом городе» в рекламе Stella Artois

Актриса вновь примерила на себя образ одной из главных героинь сериала — Кэрри Брэдшоу

1

Вероятно, третьей части фильма «Секс в большом городе» по одноименному сериалу быть. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники проекта, увидев в рекламе Сару Джессику Паркер в образе Кэрри Брэдшоу. Актриса не просто напомнила зрителям о своем персонаже — ролик представляет собой ремейк знаменитой сцены из сериала.

На днях Сара Джессика Паркер поделилась со своими подписчиками новым рекламным роликом бренда Stella Artois.

По сюжету видео, героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу гуляет по городу в юбке-пачке, как вдруг её с ног до головы обливает водой автобус.

Выяснилось, что актриса стала лицом новой кампании бренда, направленной на обеспечение чистой водой нуждающихся регионов планеты.

Сара Джессика Паркер:

Новая встреча с любимым персонажем — коротко и по-новому. Порой менять привычное — хорошо.

Stella Artois
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.