Сара Джессика Паркер повторила знаменитую сцену из «Секс в большом городе» в рекламе Stella Artois

Вероятно, третьей части фильма «Секс в большом городе» по одноименному сериалу быть. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники проекта, увидев в рекламе Сару Джессику Паркер в образе Кэрри Брэдшоу. Актриса не просто напомнила зрителям о своем персонаже — ролик представляет собой ремейк знаменитой сцены из сериала.

На днях Сара Джессика Паркер поделилась со своими подписчиками новым рекламным роликом бренда Stella Artois.

По сюжету видео, героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу гуляет по городу в юбке-пачке, как вдруг её с ног до головы обливает водой автобус.

Выяснилось, что актриса стала лицом новой кампании бренда, направленной на обеспечение чистой водой нуждающихся регионов планеты.