Sandy Hook Promise и BBDO показали истории подростков, пострадавших от стрельбы в школах

Sandy Hook Promise и BBDO New York выпустили креативный ролик, посвященный проблеме стрельбы в школах, пишет AdAge. Под кавер трека Кэти Перри Teenage Dream подростки поделились реальными историями, связанными с трагическими инцидентами.

Школьники повторяют оптимистичные слова песни, но в ходе ролика их смысл меняется, когда зритель узнает, как стрельба в школе повлияла на героев видео. Многие из них получили ранения или потеряли близких. На экране появляется надпись: «The teenage dream is not what it used to be» («Мечта подростка уже не та, какой была раньше»).

По словам исполнительного креативного директора BBDO Питера Алсанте, первостепенной задачей ролика было рассказать реальные истории постадавших. «Иногда они становятся просто цифрами, статистикой. Показать лица этих детей казалось хорошим способом подчеркнуть, что это все еще реальная проблема, которая случается с реальными людьми, такими же, как мы», — указал Алсанте.

Sandy Hook Promise — это некоммерческая организация, которую основали члены семей, чьи близкие были убиты в начальной школе Sandy Hook 14 декабря 2012 года. Организация разрабатывает программы, которые помогают детям и взрослым распознавать, вмешиваться и оказывать помощь людям, которые могут нанести вред себе или другим.

В 2020 году совместная работа BBDO New York и Sandy Hook Promise получила премию «Эмми» за лучший рекламный ролик. В видео под названием Back to School Essentials компании также сосредоточились на проблеме стрельбы в школах, обыграв традиционную рекламу back-to-school. Креторы показали, что школьные принадлежности в буквальном смысле могут помочь школьникам «пережить учебный год».