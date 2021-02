В США составили рейтинг самого ненавистного офисного жаргона

Хотя из-за пандемии во многих странах офисная жизнь перешла из кабинетов и опенспейсов в онлайн, это не значит, что работники могут избежать одного из самых раздражающих аспектов офисной культуры — делового жаргона. Американский Forbes вспомнил опрос GetResponse 2019 года, который охватывает самые надоевшие слова и выражения из разных сфер офисной деятельности, и составил сводный список.

В топ-10 самых ненавистных слов вошли:

Synergy — синергия (4,29% опрошенных) Teamwork — командная работа (3,43%) Touch base — держать связь (бейсбольный термин «дотронуться до базы») (2,08%) Raising the bar — поднять планку (1,96%) Think outside the box — думать нестандартно (1,72%) Work harder — работать упорнее (1,72%) Best practice — лучшая практика (1,47%) Paradigm shift — смена парадигмы (1,47%) The next time you feel the need to reach out… — в следующий раз, когда вы почувствуете необходимость обратиться… (1,35%) Empower — наделить силой (0,98%)

Самыми пассивно-агрессивными фразами в переписке по e-mail опрошенные назвали «As per my last e-mail» («Согласно моему последнему электронному письму») и «Just a friendly reminder» («Просто дружеское напоминание»).

Среди самых ненавистных маркетинговых терминов лидирует funnel («воронка»), за ним следуют target («таргетинг», «цель»), optimization («оптимизация»), nurturing leads («взращивание лидов»), conversion rates («конверсия», «коэффициенты конверсии») и segmentation («сегментация»).

Исследователи отмечают, что несмотря на то, что большинство американских офисных работников ненавидят эти фразы, их боссы обычно считают, что подобный бизнес-жаргон оправдан.