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18+
05.02.2021 в 16:40

В США составили рейтинг самого ненавистного офисного жаргона

Доброго времени суток, коллеги!

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Хотя из-за пандемии во многих странах офисная жизнь перешла из кабинетов и опенспейсов в онлайн, это не значит, что работники могут избежать одного из самых раздражающих аспектов офисной культуры — делового жаргона. Американский Forbes вспомнил опрос GetResponse 2019 года, который охватывает самые надоевшие слова и выражения из разных сфер офисной деятельности, и составил сводный список.

В топ-10 самых ненавистных слов вошли:

  1. Synergy — синергия (4,29% опрошенных)
  2. Teamwork — командная работа (3,43%)
  3. Touch base — держать связь (бейсбольный термин «дотронуться до базы») (2,08%)
  4. Raising the bar — поднять планку (1,96%)
  5. Think outside the box — думать нестандартно (1,72%)
  6. Work harder — работать упорнее (1,72%)
  7. Best practice — лучшая практика (1,47%)
  8. Paradigm shift — смена парадигмы (1,47%)
  9. The next time you feel the need to reach out… — в следующий раз, когда вы почувствуете необходимость обратиться… (1,35%)
  10. Empower — наделить силой (0,98%)

Самыми пассивно-агрессивными фразами в переписке по e-mail опрошенные назвали «As per my last e-mail» («Согласно моему последнему электронному письму») и «Just a friendly reminder» («Просто дружеское напоминание»).

Среди самых ненавистных маркетинговых терминов лидирует funnel («воронка»), за ним следуют target («таргетинг», «цель»), optimization («оптимизация»), nurturing leads («взращивание лидов»), conversion rates («конверсия», «коэффициенты конверсии») и segmentation («сегментация»).

Исследователи отмечают, что несмотря на то, что большинство американских офисных работников ненавидят эти фразы, их боссы обычно считают, что подобный бизнес-жаргон оправдан.

США Forbes Офис
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