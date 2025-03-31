Самозанятые: мифы и правда

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на конец 2024 года в России было больше 12 млн самозанятых. Это представители самых разных профессий: водители и юристы, фотографы и копирайтеры, бухгалтеры и строители, тренеры и репетиторы. Каков их юридический статус и как с ними работать юридическим лицам? Казалось бы, налоговый режим существует уже седьмой год, и все желающие должны были успеть к нему адаптироваться. И самозанятые успешно зарабатывают: в 2024 году они перечислили в бюджет в виде налогов почти 100 млрд рублей. А вот у юридических лиц до сих пор возникают вопросы о том, как работает самозанятость и как взаимодействовать с ФНС России, чтобы не получить штраф. Sostav разбирает сложные вопросы самозанятости.

Что такое самозанятость?

Раз самозанятые зарабатывают, значит, им кто-то платит. В пятерку самых популярных видов деятельности самозанятых стабильно входят IT и информационные услуги, включая маркетинг и рекламу, а это B2B-сегмент. При этом расценки у самозанятых ниже, чем в целом по рынку, за счет снижения себестоимости.

На юридическом языке самозанятые называются плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). Это всегда физические лица. Часть из них имеет статус индивидуального предпринимателя (ИП) и внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Другая часть ИП статуса не имеет и до недавнего времени ни в какие реестры не входила. Сейчас на сайте ФНС есть страница, позволяющая проверить статус самозанятого по ИНН на конкретную дату, но сервис работает не всегда.

Налоговая отчетность для самозанятых очень проста. Достаточно в приложении выписывать чеки за выполненную работу и раз в месяц уплачивать налог. Для того чтобы вести отчетность, не нужен бухгалтер. Справится и школьник: с разрешения родителей самозанятость разрешена с 14 лет. Учитывая, что самозанятым необязательно даже регистрировать ИП (хотя и эта процедура сейчас упростилась), официально получать доход может буквально каждый.

Для этого и вводился в 2019 году экспериментальный налоговый режим. Нужно было вывести из тени всех, кто работал «в черную». Мера защитила и бизнес: с физическими лицами стало можно заключать договоры, и, соответственно, выросла ответственность исполнителя. Самозанятый, в отличие от «вольных художников» прежних лет, не может просто так внезапно пропасть с горизонта. У него есть договор с заказчиком, который он обязан исполнять. На самозанятых распространяется статья 24 Гражданского кодекса РФ: как и ИП, они отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Подводные камни для бизнеса

Юридические лица часто боятся сотрудничать с самозанятыми. Если приходится это делать, они предпочитают ИП на НПД, считая, что наличие предпринимателя в реестре облегчает задачу для бухгалтерии. Это действительно так. Для того чтобы закрыть ИП на НПД, нужно сначала снять статус индивидуального предпринимателя, а для этого как минимум закрыть договоры с контрагентами. Если у самозанятого нет статуса ИП, то он может «закрыться» одним днем — просто сняться с регистрации в ФНС. В этом случае заказчик, переведя бывшему самозанятому оплату за выполненную работу, окажется в ловушке. Чека он не получит, закрывающих документов у него не будет. И наступит хаос в отчетности с перспективой получить штраф.

На практике опасность сотрудничества с самозанятыми из-за того, что они могут закрыться, эфемерна. Среди опрошенных нами предпринимателей, занятых в медиасфере, с ней не сталкивался никто. Ведь самозанятый — это участник деловых отношений, и репутация для него имеет первостепенное значение. К тому же, хотя закон и разрешил самозанятым рекламировать услуги, основной путь поиска клиентов для большинства специальностей — по знакомству, через социальные сети либо через биржи, где недобросовестных исполнителей ждет бан.

Тем не менее важная страховка для бизнеса при работе с самозанятыми — строчка в договоре о том, что исполнитель обязан уведомлять клиента о снятии с учета, а в идеале — о намерении сняться с учета, что дает заказчику возможность вовремя сориентироваться в ситуации.

Еще один способ решить проблему статуса исполнителя (и заодно отсутствия чека за оплаченную работу) — автоматизация процесса. Она также помогает справиться с волокитой с документами.

Антон Белицкий, владелец и руководитель диджитал-агентства «Спички»: Мы быстро поняли все преимущества работы с самозанятыми через специальные сервисы. Некоторые из них не только упрощают документооборот, выплаты и получение чеков в автоматическом режиме, но и следят, чтобы отношения с самозанятыми строились правильно. Учитываются периодичность выплат, длительность сотрудничества, наличие у исполнителей других клиентов и другие факторы. Таких решений на рынке много, некоторые из них имеют отраслевую специфику. Ведь самозанятые — это не только диджитал-специалисты, но и курьеры, таксисты, грузчики, уборщики и множество других крайне востребованных специальностей. Для компаний, которые работают с самозанятыми, существует множество решений, упрощающих их взаимодействие. И этот рынок развивается. Нам периодически звонят стартапы и пытаются предложить еще более интересный функционал, меньшие комиссии и выгодные условия.

Что делать с равными выплатами?

Реальная угроза для бизнеса при работе с самозанятыми — перспектива вызова в ФНС из-за того, что плательщики НПД получают ежемесячно примерно одинаковые суммы. Это дает налоговикам заподозрить компанию-заказчика в подмене самозанятостью трудовых отношений.

Некоторые компании уверены, что ежемесячно с самозанятыми работать нельзя, и этим ограничивают свои возможности. Другие считают, что подозрения у ФНС могут возникнуть только в отношении исполнителей, зарегистрированных в одном городе с заказчиком. На деле география никакого значения не имеет: ФНС может вызвать исполнителя хоть из Владивостока, и никуда ехать ему не придется. Беседовать с инспектором он будет по месту регистрации.

Ситуация, когда самозанятый получает по договору примерно одинаковые суммы каждый месяц, встречается нередко. И само по себе это не нарушение. Но к проверке привести оно может, и такие случаи на практике встречаются. Еще налоговиков настораживают регулярные выплаты — ежемесячно, в конкретную дату.

Что делать? Правильно оформлять договор.

Антон Белицкий, владелец и руководитель диджитал-агентства «Спички»: Например, у агентства оформлен договор с клиентом на абонентское обслуживание. В нем прописано, что ежемесячно мы подготавливаем и публикуем по 15 постов и иллюстраций. Дизайнер, копирайтер и контент-менеджер, работающие над проектом, будут каждый месяц выполнять один и тот же объем работ, и получать от агентства одни и те же суммы. И тут нет вины агентства, это условия работы, прописанные в договоре. То же и с периодичностью выплат. Замечательно, если в штате есть бухгалтер и он работает пятидневную рабочую неделю. Но если у вас небольшой бизнес и вы привлекли бухгалтера на аутсорс? Он будет заниматься вашими задачами, допустим, два раза в месяц. В другие дни просто некому будет проводить выплаты и собирать закрывающие документы с самозанятых.

Как не подпасть под проверку?

Если вы работаете с самозанятыми и регулярно выплачиваете им примерно одинаковые суммы, скорее всего, ФНС вашей компанией заинтересуется. Но. Беседа с налоговиками не обязана закончиться проверкой и тем более штрафом. Если подмены понятий не происходит, а самозанятые в вашей компании действительно просто выполняют заказы и не уходят вместе с вами от налогов, то велика вероятность, что с инспекторами вы побеседуете и разойдетесь.

Добавить веса вашим аргументам могут правильно оформленные бумаги. Это, конечно же, договоры, а еще акты выполненных работ, технические задания, маршрутные листы и другие документы, которые указывают, что исполнитель выполнял конкретную задачу.

Что нужно помнить самим самозанятым и тем, кто с ними работает? Главное — на самозанятых не распространяется действие трудового кодекса. Самозанятый выполняет работу в удобное для него время и ограничен только дедлайном, иначе перед нами трудовые отношения. При работе с самозанятыми нужно забыть о понятиях отпуска, больничного, переработках, уплате налогов и комиссий работодателем и о самом понятии «работодатель». Оно есть в трудовых отношениях, а в договоре с самозанятыми есть заказчик и исполнитель.

Знание прав и обязанностей важно для обеих сторон: если самозанятый нарушит любое из правил работы, его лишат статуса самозанятого со дня нарушения и заставят уплатить все налоги и взносы по тарифам общей системы налогообложения (ОСНО). Единственное нарушение, которое самозанятому «прощают» — это фактическая работа в рамках трудовых отношений. Ответственность за это несет только фактический работодатель.

Многие компании из-за боязни бесед с ФНС отказываются от работы с самозанятыми и переплачивают крупным компаниям, у которых есть юрлицо (и затраты на то, чтобы это юрлицо обслуживать). Как и любая потенциально проблемная область, сотрудничество с самозанятыми породило новую мини-отрасль: компании-посредники, которые специализируются на работе с самозанятыми. К ним относятся и биржи, на которых можно найти представителей творческих профессий, а в логистике этот способ поиска исполнителей — один из основных.

Стоит ли экономить ресурсы компании, работая с плательщиками НПД самостоятельно, или проще переплатить, каждый решает сам. Хотя работа с самозанятыми для большинства компаний — неглавный вопрос, в некоторых случаях привлечение специалистов для разовых работ может оказаться оправданным. Особенно в условиях, когда сильная сторона на трудовом рынке — не работодатель, а кандидат.

Мария Саплинова