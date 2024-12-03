«Самолёт плюс» запустил закрытую базу объектов недвижимости

Сервис квартирных решений «Самолёт Плюс», мажоритарным акционером которого является застройщик «Самолёт», запустил закрытую базу объектов недвижимости. Она представляет собой мультилистинговую систему (МЛС), которая содержит 420 тыс. объявлений о продаже и аренде недвижимости по всей России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вложения в разработку системы составили около 350 млн руб. С помощью инструмента риелторы смогут проводить сделки между собой напрямую без посредников.

База, действующая в экосистеме Topnlab, может стать альтернативой площадкам объявлений, таким как «Циан» и «Авито». В базу будут попадать объекты недвижимости, которые ещё не появились и могут не появиться на публичных ресурсах.

По словам главы «Самолёт Плюс» Александра Попова, мультилистинговая система снизит зависимость агентов от площадок объявлений, позволит экономить на рекламе и быстрее проводить сделки.

В МЛС нет фейков и дублей, алгоритмы автоматически модерируют объявления и чистят базу. Около 40% объектов недвижимости размещены с возможностью разделения комиссии между агентами.

На сегодняшний день к базе подключено больше 3 тыс. офисов агентств недвижимости. Общее количество пользователей системы составляет порядка 50 тыс. специалистов, в том числе 34 тыс. риелторов.

Игроки рынка говорят, что в России мало мультилистинговых сервисов, так как в стране нет закона о риелторской деятельности. База, которую создал «Самолёт Плюс», может быть интересна брокерам, работающим с элитной или эксклюзивной недвижимостью. Такой сервис выгоден для компании-создателя и филиалов по франшизе, но для брокеров с открытого рынка не сформированы привлекательные условия, пишет «Коммерсантъ».