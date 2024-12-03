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03.12.2024 в 14:10

«Самолёт плюс» запустил закрытую базу объектов недвижимости

Она может стать альтернативой «Циан» и «Авито»

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Сервис квартирных решений «Самолёт Плюс», мажоритарным акционером которого является застройщик «Самолёт», запустил закрытую базу объектов недвижимости. Она представляет собой мультилистинговую систему (МЛС), которая содержит 420 тыс. объявлений о продаже и аренде недвижимости по всей России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вложения в разработку системы составили около 350 млн руб. С помощью инструмента риелторы смогут проводить сделки между собой напрямую без посредников.

База, действующая в экосистеме Topnlab, может стать альтернативой площадкам объявлений, таким как «Циан» и «Авито». В базу будут попадать объекты недвижимости, которые ещё не появились и могут не появиться на публичных ресурсах.

По словам главы «Самолёт Плюс» Александра Попова, мультилистинговая система снизит зависимость агентов от площадок объявлений, позволит экономить на рекламе и быстрее проводить сделки.

В МЛС нет фейков и дублей, алгоритмы автоматически модерируют объявления и чистят базу. Около 40% объектов недвижимости размещены с возможностью разделения комиссии между агентами.

На сегодняшний день к базе подключено больше 3 тыс. офисов агентств недвижимости. Общее количество пользователей системы составляет порядка 50 тыс. специалистов, в том числе 34 тыс. риелторов.

Игроки рынка говорят, что в России мало мультилистинговых сервисов, так как в стране нет закона о риелторской деятельности. База, которую создал «Самолёт Плюс», может быть интересна брокерам, работающим с элитной или эксклюзивной недвижимостью. Такой сервис выгоден для компании-создателя и филиалов по франшизе, но для брокеров с открытого рынка не сформированы привлекательные условия, пишет «Коммерсантъ».

Недвижимость ГК «Самолет» самолет плюс
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