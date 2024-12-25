Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sidorin Lab
СберМаркетинг
FarFor Studio

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.12.2024 в 18:16

«Самолет» продлил партнерство с крупнейшими классифайдами

Группа закрыла сделки на 2025 год по спецпроектам на онлайн-сервисах по поиску недвижимости

Группа компаний «Самолет» пролонгирует партнерство с классифайдами «Домклик», «Авито», «Яндекс Недвижимость» и «М2». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.

В рамках партнерства на 2025 год разработаны и дополнены медиаформаты и особые возможности для «Самолета» на площадках — так предложения будут активно продвигаться среди аудитории ресурсов. Девелопер будет бесперебойно размещать свои объекты недвижимости, поэтому у пользователей платформ будет широкий выбор квартир от «Самолета».

В рамках партнерства в 2025 году ГК планирует охватить около 150 млн уникальных пользователей. По предварительным итогам 2024 года, партнерские сделки приносят «Самолету» порядка 25% целевых звонков.

Дмитрий Форман, диджитал-директор группы «Самолет»:

С помощью уникальных медиа и особых форматов компания планирует привлечь основную долю активных пользователей ресурсов. Формат годовой сделки — один из самых стратегически важных для нас партнерств в сфере диджитал-продвижения.

Группа достигла выгодных условий сделок, которые отвечают как интересам компании с точки зрения гибкости и эффективности, так и ожиданиям партнерской стороны.

Партнерство Avito ГК «Самолет» Домклик Яндекс.Недвижимость
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.