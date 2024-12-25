«Самолет» продлил партнерство с крупнейшими классифайдами

Группа компаний «Самолет» пролонгирует партнерство с классифайдами «Домклик», «Авито», «Яндекс Недвижимость» и «М2». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.

В рамках партнерства на 2025 год разработаны и дополнены медиаформаты и особые возможности для «Самолета» на площадках — так предложения будут активно продвигаться среди аудитории ресурсов. Девелопер будет бесперебойно размещать свои объекты недвижимости, поэтому у пользователей платформ будет широкий выбор квартир от «Самолета».

В рамках партнерства в 2025 году ГК планирует охватить около 150 млн уникальных пользователей. По предварительным итогам 2024 года, партнерские сделки приносят «Самолету» порядка 25% целевых звонков.

Дмитрий Форман, диджитал-директор группы «Самолет»: С помощью уникальных медиа и особых форматов компания планирует привлечь основную долю активных пользователей ресурсов. Формат годовой сделки — один из самых стратегически важных для нас партнерств в сфере диджитал-продвижения.

Группа достигла выгодных условий сделок, которые отвечают как интересам компании с точки зрения гибкости и эффективности, так и ожиданиям партнерской стороны.