Глава «Самолета» опровергла слухи о массовых сокращениях в компании

Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина опровергла информацию о массовых сокращениях в компании, распространившуюся в конце 2024 года. В интервью РБК она заявила, что на текущий момент штат компании составляет около 7 тыс. сотрудников, что соответствует показателю 2023 года. По словам Акиньшиной, информация о снижении численности персонала на несколько тысяч человек не соответствует действительности.

Глава девелопера отметила, что в прошлом году компания адаптировалась к вызовам рынка, но при этом фокус на сокращении сотрудников не ставился. Главная цель «Самолета» — перераспределение кадров и поддержание высококвалифицированных специалистов. Акиньшина подчеркнула, что компания сохранила профильные компетенции и продолжает инвестировать в развитие ключевых подразделений, в том числе через цифровую трансформацию.

«Самолет» приостановил развитие некоторых непрофильных проектов, таких как «Жизнь по подписке» (предполагал продажу ежедневных потребительских сервисов), что было связано с необходимостью сосредоточиться на основном бизнесе — строительстве.

В конце прошлого года Telegram-канал Shot распространил информацию о массовых сокращениях в группе «Самолет», ссылаясь на сотрудников фирмы. Согласно их данным, количество работников застройщика в течение последнего полугодия 2024-го сократилось «на несколько тысяч» (конкретные цифры не приводились). В то же время источники утверждали, что руководство компании рекомендовало сотрудникам подавать заявления по собственному желанию, а некоторым предлагалось перевести в другие департаменты.