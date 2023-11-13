«Самолет Плюс» запускает первую федеральную рекламную кампанию 360

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» с ноября начинает продвижение на ТВ, в диджитале и OOH, а также на радио и в прессе. Размещением в медиа (кроме ООН) займётся рекламное агентство MultiTEC (флагман NMi Group ). Суммарный объём инвестиций на продвижение в рамках кампании составит более 400 млн. руб. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ГК «Самолет».

Как рассказали в компании, в основу креатива легла мысль, что «сотрудник "Самолет Плюс" — "живая энциклопедия" района». К нему можно обратиться почти с любым вопросом: он знает, какая улица тише, как лучше сделать ремонт, какой подобрать дизайн-проект.

Креатив разработали в агентстве Friends Moscow, продакшен — Stereotactiс.

Кирилл Асташкин, директор по маркетингу «Самолет Плюс»: «Самолет Плюс» перешагнул отметку в 1 тыс. офисов и готов к крупномасштабной экспансии на рынок. Федеральная кампания — один из важнейших элементов расширения и дальнейшего развития. Сейчас наши главные цели — построение широкого знания в категории и рост бренд-метрик, которые витальны для любой компании, особенно с учётом амбиций по развитию сервиса.

Ирина Михеева, исполнительный директор NMi Group: Выход на рынок нового бренда всегда сопряжён с охватностью. И ключевой параметр для продукта, помимо остальных бренд-метрик, — это рост знания. Бизнес, который намерен играть вдолгую, всегда делает ставку на имидж. «Самолет Плюс» не стал исключением. Мы выбрали широкий медиамикс, чтобы максимально проникнуть в целевую аудитория клиента, сделать сообщение более точечным и эффективным.

В ГК «Самолет» отметили, что основной сегмент пользователей сервиса — широкая аудитория с потенциалом покупки недвижимости в возрасте от 20 до 50 лет.

При этом в диджитале верхнее значение несколько ниже, добавили в компании. Причина — дополнительные триггеры по категориям: молодые мамы, «которые чаще остальных думают о покупке недвижимости», а также те, для кого покупка квартиры — инвестиции для накоплений.