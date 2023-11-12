Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Фестиваль нового дизайна СРЕДА
Точка
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.11.2023 в 15:42

Самой популярной соцсетью у россиян оказалась «Одноклассники»

В ней активно ведут аккаунты 72% жителей страны

3

Самой популярной социальной сетью среди россиян оказалась «Одноклассники», в ней активно ведут аккаунты 72% жителей страны, говорится в исследовании сервиса «Бери заряд!», пишут «РИА Новости». В топ-3 также вошли «ВКонтакте» и Instagram* (*запрещена в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

«ВКонтакте» и Instagram* пользуются 50% и 27% россиян соответственно. Четвертое место по популярности среди участников опроса заняла социальная сеть TikTok, аккаунты в ней ведут 20% жителей страны, а пятое — YouTube с 18%.

При этом молодежь в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего отдают свое предпочтение «ВКонтакте» и Instagram*, а люди старше 55 лет преимущественно ведут странички в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Женщины активнее мужчин публикуют фото, видео или тексты в Instagram*, TikTok и «ВКонтакте», в то время как представители сильного пола чаще делают публикации на YouTube.

В социальных сетях от 1 до 3 часов в день проводят 37% россиян, 23% — от 3 до 5 часов, 10% сидят в Сети целый день. Интересно, что не ведут никакие социальные сети 6% россиян.

ВКонтакте Одноклассники Соцсеть
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.