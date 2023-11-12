Самой популярной соцсетью у россиян оказалась «Одноклассники»

Самой популярной социальной сетью среди россиян оказалась «Одноклассники», в ней активно ведут аккаунты 72% жителей страны, говорится в исследовании сервиса «Бери заряд!», пишут «РИА Новости». В топ-3 также вошли «ВКонтакте» и Instagram* (*запрещена в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

«ВКонтакте» и Instagram* пользуются 50% и 27% россиян соответственно. Четвертое место по популярности среди участников опроса заняла социальная сеть TikTok, аккаунты в ней ведут 20% жителей страны, а пятое — YouTube с 18%.

При этом молодежь в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего отдают свое предпочтение «ВКонтакте» и Instagram*, а люди старше 55 лет преимущественно ведут странички в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Женщины активнее мужчин публикуют фото, видео или тексты в Instagram*, TikTok и «ВКонтакте», в то время как представители сильного пола чаще делают публикации на YouTube.

В социальных сетях от 1 до 3 часов в день проводят 37% россиян, 23% — от 3 до 5 часов, 10% сидят в Сети целый день. Интересно, что не ведут никакие социальные сети 6% россиян.