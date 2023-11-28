Самое главное слово в жизни: «Детские деревни SOS» и emg запустили кампанию ко Дню матери

В канун Дня матери в России российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» вместе с агентством emg запустила креативную кампанию «Самое главное слово», центральный элемент которой — видеоролик с участием музыканта Антона Беляева и актрисы Нонны Гришаевой. Съёмки ролика проходили в Москве, Мурманске и Кандалакше — в регионах, где есть «Детские деревни SOS».

Цель кампании — напомнить о детях, оставшихся без попечения родителей, и рассказать о том, какую важную роль в жизни каждого человека играет мама.

По сюжету ролика люди разных возрастов и профессий отвечают на простой вопрос: «Кто самый важный в вашей жизни человек?». Все участники отвечают «мама», но есть герои, которым нечего сказать — это дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки близких.

Александр Новодережкин, креативный директор emg: Детям пережившим расставание с материнской любовью и заботой, тяжело снова произнести слово «мама». Надеемся, что с помощью нашей рекламной социальной кампании, мы сможем подарить детям второй шанс, вернуть в их жизнь самое главное слово — «мама».

Николай Слабжанин, исполнительный директор благотворительной организации «Детские деревни SOS»: 81% детей, которые пережили расставание с родителями, будет очень трудно в будущем создавать надёжные отношения. Согласно данным нашего опроса, 4% респондентов не знают или не помнят свою маму. Отсутствие матери негативно сказывается на развитии ребёнка. Поэтому мы всегда помогаем приёмным родителям в сохранении отношений между детьми и их кровными мамами, если они есть, если известно, как их можно найти и если это безопасно для самого ребёнка. Для многих детей это важный процесс инициации — задать своим кровным мамам вопросы, которые их тревожат. Чаще всего, это «почему ты покинула меня» или «почему ты оставила меня в детском доме». Знание своих корней и общение с кровными близкими, обладание информацией необходимы детям для преодоления травм и уверенной жизни дальше.

Иван Сиденко, Креативный директор emg: «Часто слово мама — первое в жизни, но есть дети, которые, волею обстоятельств оказались лишены этого слова. В наших силах и мы надеемся, в силах этой рекламной социальной кампании, вернуть детям самое главное слово в их жизни».

Команда проекта:

Благотворительная организация «Детские деревни SOS»:

Руководитель PR направления — Алла Мишкина

PR-продюсер — Людмила Зонхоева

emg:

Chief creative officer — Антон Мельников

Креативный директор, соавтор идеи — Иван Сиденко

Креативный директор — Александр Новодережкин

PR-Директор — Екатерина Гарина

Директор по работе с клиентами — Ксения Мухина

Stereotactiс:

Head of production — Александр Медведко

Продюсер — Юлия Волова

Ассистент продюсера — Трофим Овчинников

Продюсер постпродакшн — Иван Мальков

Режиссёр — Таир Полад-заде

Оператор — Евгения Створа

Режиссёр монтажа — София Полад-заде