Самое главное слово в жизни: «Детские деревни SOS» и emg запустили кампанию ко Дню матери

В канун Дня матери в России российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» вместе с агентством emg запустила креативную кампанию «Самое главное слово», центральный элемент которой — видеоролик с участием музыканта Антона Беляева и актрисы Нонны Гришаевой. Съёмки ролика проходили в Москве, Мурманске и Кандалакше — в регионах, где есть «Детские деревни SOS».
Цель кампании — напомнить о детях, оставшихся без попечения родителей, и рассказать о том, какую важную роль в жизни каждого человека играет мама.
По сюжету ролика люди разных возрастов и профессий отвечают на простой вопрос: «Кто самый важный в вашей жизни человек?». Все участники отвечают «мама», но есть герои, которым нечего сказать — это дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки близких.
Александр Новодережкин, креативный директор emg:
Детям пережившим расставание с материнской любовью и заботой, тяжело снова произнести слово «мама». Надеемся, что с помощью нашей рекламной социальной кампании, мы сможем подарить детям второй шанс, вернуть в их жизнь самое главное слово — «мама».
Николай Слабжанин, исполнительный директор благотворительной организации «Детские деревни SOS»:
81% детей, которые пережили расставание с родителями, будет очень трудно в будущем создавать надёжные отношения. Согласно данным нашего опроса, 4% респондентов не знают или не помнят свою маму. Отсутствие матери негативно сказывается на развитии ребёнка. Поэтому мы всегда помогаем приёмным родителям в сохранении отношений между детьми и их кровными мамами, если они есть, если известно, как их можно найти и если это безопасно для самого ребёнка.
Для многих детей это важный процесс инициации — задать своим кровным мамам вопросы, которые их тревожат. Чаще всего, это «почему ты покинула меня» или «почему ты оставила меня в детском доме». Знание своих корней и общение с кровными близкими, обладание информацией необходимы детям для преодоления травм и уверенной жизни дальше.
Иван Сиденко, Креативный директор emg:
«Часто слово мама — первое в жизни, но есть дети, которые, волею обстоятельств оказались лишены этого слова. В наших силах и мы надеемся, в силах этой рекламной социальной кампании, вернуть детям самое главное слово в их жизни».
Команда проекта:
Благотворительная организация «Детские деревни SOS»:
Руководитель PR направления — Алла Мишкина
PR-продюсер — Людмила Зонхоева
emg:
Chief creative officer — Антон Мельников
Креативный директор, соавтор идеи — Иван Сиденко
Креативный директор — Александр Новодережкин
PR-Директор — Екатерина Гарина
Директор по работе с клиентами — Ксения Мухина
Stereotactiс:
Head of production — Александр Медведко
Продюсер — Юлия Волова
Ассистент продюсера — Трофим Овчинников
Продюсер постпродакшн — Иван Мальков
Режиссёр — Таир Полад-заде
Оператор — Евгения Створа
Режиссёр монтажа — София Полад-заде