Сайт знакомств Badoo перестал работать в России

Социальная сеть знакомств Badoo прекратила работу своего сайта на территории Российской Федерации и Белоруссии. Об этом сообщается на портале сервиса.

Badoo удалил своё приложениу из App Store и Google Play в России и Белоруссии. При этом в компании уточняют, что уже существующий профиль будет работать с ограниченной функциональностью.

Их сообщения сервиса: Нам жаль, что мы больше не можем радовать участников нашего сообщества, всем тем, за что вы любите Badoo, но мы остаемся рядом, чтобы помочь вам адаптироваться к переменам.

О том, что Bumble, Badoo и Fruitz, которые принадлежат американской компании Bumble, прекратят работу в России и Белоруссии, сообщалось ещё в начале марта. В 2021 году совокупный доход от России, Украины и Белоруссии составил примерно 2,8% от общего годового дохода компании, которой принадлежат эти сервисы.