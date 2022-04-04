Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.04.2022 в 06:10

Сайт знакомств Badoo перестал работать в России

Об уходе он заявил в начале марта

1

Социальная сеть знакомств Badoo прекратила работу своего сайта на территории Российской Федерации и Белоруссии. Об этом сообщается на портале сервиса.

Badoo удалил своё приложениу из App Store и Google Play в России и Белоруссии. При этом в компании уточняют, что уже существующий профиль будет работать с ограниченной функциональностью.

Их сообщения сервиса:

Нам жаль, что мы больше не можем радовать участников нашего сообщества, всем тем, за что вы любите Badoo, но мы остаемся рядом, чтобы помочь вам адаптироваться к переменам.

О том, что Bumble, Badoo и Fruitz, которые принадлежат американской компании Bumble, прекратят работу в России и Белоруссии, сообщалось ещё в начале марта. В 2021 году совокупный доход от России, Украины и Белоруссии составил примерно 2,8% от общего годового дохода компании, которой принадлежат эти сервисы.

Badoo
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.