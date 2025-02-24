Маркетплейс, сайт или соцсети: где продавать и как не слить бюджет?

В ноябре 2024 года «Яндекс Маркет» запустил витрины для продавцов — персональные страницы магазинов внутри маркетплейса. По функционалу витрины напоминают либо сайт, либо страницу в соцсетях. Завести же их может бесплатно любой продавец «Маркета». Разбираемся, чем друг от друга отличаются площадки и кому какая подойдет.

Критерий 1. Где искать свою аудиторию?

Все три площадки имеют довольно большую потенциальную аудиторию для брендов. Отличаются они способами привлечения аудитории и взаимодействием с ней.

Социальные сети

Страница в социальных сетях — хороший инструмент для создания комьюнити вокруг бренда. В соцсетях пользователи реже совершают покупки, в основном они следят за контентом какого-то инфлюенсера или бренда. Впоследствии они могут купить товар, однако это не основной паттерн аудитории на этой площадке. Согласно данным Statista, поиск товаров и брендов в соцсетях находится на 9 месте среди целей использования соцсетей.

Для привлечения аудитории внутри социальных сетей есть несколько основных инструментов — рекомендательные ленты, реклама внутри площадки и внешняя, например, у блогеров. Первый инструмент бесплатный, если не учитывать затраты на создание контента, и доступен на всех площадках. Второй — не доступен в запрещенных сетях, требует вложения определенных бюджетов и специальных навыков.

Сайт

С точки зрения аудитории сайт обладает, наверное, наибольшим потенциалом в сравнении с другими площадками. По сути привлекать на сайт можно всю аудиторию, которая существует в интернете.

Однако есть нюансы. Привлечение аудитории на собственную площадку — это дорого и долго. Чтобы протестировать и настроить контекстную рекламу, небольшим брендам эксперты рекомендуют закладывать не меньше 30 000 рублей. При этом если контекст — основной способ продвижения сайта, этот расход должен быть ежемесячным. От seo-оптимизации первые результаты в среднем можно увидеть через 2−4 месяца, а полный результат через 1−2 года.

Чаще всего бренды ведут на сайт через другие площадки, например, страницу в социальных сетях. Кроме того, нельзя один раз привлечь на сайт какую-то аудиторию и забыть. После совершения покупки пользователь не будет возвращаться на сайт регулярно, нужно постоянно привлекать и старую, и новую аудиторию. А значит, вкладывать деньги в продвижение сайта.

Витрина

Внутри маркетплейса магазины могут оформлять собственные витрины. Это страницы, по функционалу похожие на сайт или сообщество, на которых представлен товар только одного продавца, а также его баннеры и информация о скидках.

Покупатель может подписаться на определенный магазин и следить за обновлениями ассортимента. Для предпринимателя это возможность собрать на маркетплейсе аудиторию вокруг своего бренда. Пока что паттерн подписки на магазин на маркетплейсах менее распространен, чем в социальных сетях, большинство пользователей чаще листают рекомендательную ленту, но подобный функционал все равно помогает отстроиться от других магазинов.

Привлекать аудиторию на витрину продавец может с помощью рекламных инструментов, например, баннеров внутри площадки. Также покупатель может зайти на витрину через карточку товара или благодаря рекомендательным алгоритмам маркетплейса. Во втором случае продавец не вкладывает деньги в продвижение, но у карточек должен быть высокий рейтинг — есть отзывы, много фотографий и видео, заполнены все характеристики и описание.

Владимир Пернай, руководитель b2b-направления «Яндекс Маркета»: Почему наличие собственной витрины важно для продавца? Если покупатель пришел на маркетплейс именно за вашим товаром и дальше внутри хочет посмотреть все модели, найти что-то еще из вашего ассортимента, то «Яндекс Маркет» не будет его уводить в общий поиск, где он может увидеть предложения конкурентов. Он будет искать конкретно в вашем магазине, точно так же, как на интернет-сайте, когда он отдельно от маркетплейса. Рекламы конкурентов в таких витринах не будет, чтобы покупатели, которые специально пришли в ваш магазин, остались в нем.

Критерий 2. Контент решает

Один из наиболее важных критериев, который помогает выделить свой продукт на фоне товаров конкурентов — контент. За счет цветов, подачи, форматов бренд цепляет внимание покупателей. По данным «Яндекс Маркета», 71% продавцов на маркетплейсах признают, что качественный контент влияет на продажи. Фотографии с разных ракурсов, инфографика, описание с ответами на вопросы покупателей увеличивают количество покупок и сокращают процент возвратов.

Соцсети

В социальных сетях количество и качество контента — основной критерий успеха. Пользователи будут подписываться на бренд только в случае, если в группе или канале регулярно выходит полезная и интересная для них информация. Создание контента — самая важная статья расхода для этой площадки, без которой вести страницы не имеет смысла, так как соцсети хуже других площадок адаптированы под продажу товаров.

В создании контента бренд ограничен в основном форматом. Нужно адаптироваться под алгоритмы и возможности соцсетей — короткие видео, сторис, ограничения по длине постов, количеству фотографий. Контент помогает привлекать и удерживать аудиторию, однако его жизненный цикл в соцсетях короткий — посты быстро уходят из ленты, так как перебиваются новостями, мемами, постами других брендов. Чтобы оставаться на виду, компании нужно постоянно выпускать новые посты.

Продвигая бренд в социальных сетях, нельзя один раз создать N-ое количество контента и больше не вкладываться в производство. Это постоянный процесс, который в последствии практически всегда требует подключение команды.

Сайт

На сайте контент тоже важен, он должен покрывать все возможные вопросы клиента. Однако более важными элементами интернет-магазина будет удобный и актуальный каталог, возможность оплатить товар. Поэтому контент для сайта можно создать один раз и только обновлять его раз в какой-то длительный период. Жизненный цикл контента на сайте длинный, он не перебивается другими брендами.

Основное преимущество этой площадки — она находится полностью под контролем владельца: можно делать лонгриды, продуктовые страницы, блоги, настраивать визуальное оформление, использовать нестандартные формы и цвета, неограниченное количество фото и видео.

Витрина

Витрина — это среднее между сайтом и соцсетями. Контент тут «живет» дольше, чем в рекомендательной ленте соцсети, но менее гибок в подаче. Продавец может забрендировать витрину под фирменный стиль магазина, тем самым выделив его среди конкурентов, при этом в подаче информации он будет ограничен карточками товаров, описанием и характеристиками, форматами баннеров.

Контент на витрине не требует постоянного обновления, в него можно вложиться только на старте, а менять по мере возможности.

Критерий 3. Money Talks

Соцсети

Соцсети требуют меньше вложений на старте, но постоянные расходы на контент и рекламу могут быть высокими.

Создание страницы в любой из социальных сетей бесплатное. Из расходов на этом — оформление страницы. Подразумевается:

Разработка фирменного стиля;

Подготовка разных элементов для оформления, например, обложка профиля, аватар;

Фото- и видеосъемка продукции

Стоимость подготовительного этапа будет зависеть от того, сколько человек будут этим заниматься. Если основатель делает все самостоятельно, скорее всего, он потратит не больше 10 000 рублей. С привлечением фрилансеров суммы вырастут и будут находится в диапазоне от 50 000 до 100 000 рублей. При подключении агентства вилка на эти услуги может увеличиваться и до миллионов.

Следующий этап — поддержание работы страницы бренда. Подготовка контент-плана, написание постов и сценариев, создание фото и видео. Ежемесячная статья расходов будет зависит от количества человек в команде, сложности контента, его количества. Тут нет единых вилок, вложения сильно зависят от возможностей определенной компании.

Отдельная статья расходов в социальных сетях — продвижение. Запуск таргетированной рекламы, покупка рекламы у блогеров. В зависимости от целей и возможностей бренда вложения в продвижение могут быть от 10 000 рублей до бесконечности.

Есть также разные технические расходы, например, сервисы аналитики соцсетей, чат-боты для общения с покупателями, сервисы планирования постов.

Сайт

Собственный сайт требует больших стартовых затрат, но его содержание может быть дешевле в долгосрочной перспективе.

На старте нужно купить доменное имя, выбрать хостинг, разработать сайт, подключить интернет-эквайринг, подготовить контент. Хоть индустрия создания сайтов существует уже более 30 лет, единых расценок на рынке нет. Если вы используете готовые решения и шаблоны сайтов, не привлекаете специалистов, расходы будут небольшие. Если вы хотите кастомное решение и привлекаете для этого команду, стоимость сайта может исчисляться миллионами рублей.

После создания, тестирования и запуска сайта нужно выделять деньги на его продвижение и техническое обслуживание. Здесь многое зависит от объема продаж и посещаемости сайта, поэтому расходы на сайт также могут быть как минимальные, так и несколько сотен тысяч рублей ежемесячно.

Витрина

У витрины небольшие стартовые вложения и низкие расходы на поддержание ее работы. Создание самой витрины бесплатное. Наполняется она за счет карточек товара, так что основные финансовые вложения в них.

Фотосессия и создание инфографики может быть для продавца бесплатным, если, например, он использует нейросети, которые сейчас подключены у маркетплейсов. С привлечением специалистов на фото, карточки, баннеры может уйти в районе 50 000 рублей. Описание можно также создавать с помощью ИИ, писать самостоятельно или привлекать копирайтера за 2000 — 5000 рублей.

Основная трата после оформления витрины — продвижение. Сделать это можно за счет внутренних инструментов на маркетплейсах или внешней рекламы у блогеров. Обычно на старте рекомендуют закладывать около 20% от желаемого оборота на старте, далее процент можно снизить до 4−6.

Итоги онлайн-противостояния

Для предпринимателя, который хочет быстро начать продажи и выйти на массовую аудиторию без крупных вложений, оптимальным вариантом будет маркетплейс. А за счет создания витрины компания может отстроиться от конкурентов, сформировать аудиторию вокруг бренда, которую в дальнейшем можно будет привести и на сайт, и в социальные сети бренда. Витрина может стать хорошим фундаментом для того, чтобы впоследствии меньше вкладывать в привлечение аудитории на других площадках.

Сайт подходит брендам, которым необходимо полностью контролировать каталог, ценовую политику и клиентские опыт. Это важно, например, b2b-компаниям, где в продажах многое строится на индивидуальных условиях. При этом нужно будет изначально заложить достаточно времени и бюджета на разработку, продвижение и привлечение трафика.

Продавая в социальных сетях, нужно быть готовым активно работать с контентом и взаимодействовать с аудиторией. Это площадка хорошо подходит нишевым брендам или для товаров ручной работы, где продажи зачастую строятся на личном бренде.

При этом площадки не взаимоисключают друг друга, а больше дополняют. Если изначально предприниматель вышел на маркетплейс, то с ростом бизнеса можно задействовать новые площадки для масштабирования бизнеса. Также работает и наоборот, если изначально бренд существовал в социальных сетях, увеличить продажи и не потерять связь с аудиторией могут и витрина, и сайт.