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22.11.2022 в 11:45

«Зима, как ни крути»: S7 Airlines запустила новую кампанию

Идею креатива предложили в агентстве TutkovBudkov

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Авиакомпания S7 Airlines представила зимний креатив — в ролике от агентства ASAP и на баннерах кампании всё крутится вокруг того, насколько разным может быть зимний отдых.

Например, в рекламе вращается турбина самолета, карусель и разноцветный зонтик, фристайлер исполняет сальто на горном склоне, а девочка крутится на надувном круге в бассейне. Какими бы ни были планы, путешествиям в них точно найдётся место: зима, как ни крути.

Каждому виду досуга — своё направление, в зимнем расписании S7 Airlines их очень много, считают в компании.

Зимняя рекламная кампания представлена в диджитал-формате, на радио, билбордах. Также её креативные элементы увидят пассажиры аэроэкспресса.

Ранее S7 Airlines посвятила кампанию домашним животным. Креаторы показали, что у домашних животных тоже бывает чемоданное настроение — в соцсетях авиакомпании появилась серия вертикальных POV-видео, снятых «от лица» питомцев.

Состав творческой группы:

S7 Airlines (клиент)

TutkovBudkov (агентство, идея)

ASAP agency & production (продакшн)

pihta co. (арт-дирекшн)

S7 Airlines Авиакомпания TutkovBudkov ASAP agency & production Pihta co. зима
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