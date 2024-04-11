«Ол инклюзив, отрыв, офлайн»: «Островок» показал настоящий отдых

Накануне весенне-летнего отпускного сезона сервис онлайн-бронирования отелей и квартир «Островок» запустил масштабную рекламную кампанию. Она стала первой в новой креативной рамке бренда, разработанной агентством GG.
Перед креаторами стояла задача раскрыть философию бренда: «Островок» существует, чтобы люди не теряли ощущение полноты жизни, и вдохновляет их чувствовать всю палитру ярких эмоций через путешествия.
Сергей Денисов, бренд-маркетинг-директор сервиса «Островок»:
Мы в «Островке» — настоящие фанаты путешествий и уже много лет преданы только им. Этой страстью мы заряжаем пользователей на каждом этапе бронирования, предлагая безграничный выбор жилья, упрощая поиск подходящего варианта и всегда оставаясь на связи.
Как рассказывают в GG, креаторы поймали это чувство страсти и отразили его через множество эмоций, впечатлений и предметов, начинающихся на букву «О» — так называемых «О! Моментов». Именно эта буква стала новым фирменным знаком бренда, ведь и сам «Островок», как и отдых, начинается на «О».
Ислом Гулямов, старший копирайтер агентства GG:
За месяцы исследований, сотни стратсессий и тысячи креативных штормингов мы обнаружили, что на букву «О» начинается не только отдых, но и океан, облака, отрыв, осьминог, огонь… И за каждым словом — целая история со своей энергией, эмоцией, отношением к жизни. Так почему бы не заОунить букву «О»?
Так родилась идея новой креативной рамки для «Островка» — «Отдых с самыми яркими впечатлениями начинается на "О"!»
В рамках первой кампании создан минутный имиджевый ролик, а также короткие хронометражи для диджитал-площадок и ТВ. Каждый ролик рассказывает удивительные, трогательные, эмоциональные истории отдыхающих: об обитателях морских глубин и одном красавце орле, о полном отрыве и ночном озарении.
Герои креативов для наружной рекламы в городах-миллионниках и интернет-баннеров оказываются в ситуациях, описать которые можно одним словом на букву «О». Слоганы обыгрывают динамичную смену обстановки, которую легко устроить с помощью сервиса: «"Островок"— и вы О!флайн» или «Островок — и вы в О!трыве».
Впереди ожидаются еще несколько флайтов, новые форматы и целая серия спецпроектов, рассказали пердставители бренда.
Состав творческой группы:
«Островок!» (клиент)
Директор по маркетингу: Анна Кладова
Директор по бренд-маркетингу: Сергей Денисов
Старший бренд-маркетинг менеджер: Анна Ильина
Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына
Бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова
GG (агентство)
Старший копирайтер: Ислом Гулямов
Старший арт-директор: Полина Полякова
Старший копирайтер: Елена Григорьева
Старший арт-директор: Михаил Жильцов
Старший дизайнер: Виктория Сорокина
Креативный дизайнер: Вадим Ильин
Специалист по допечатной подготовке: Максим Максимов
Креативный директор: Сергей Бисенбаев
Директор по стратегии: Ярослав Прокофьев
Руководитель отдела стратегического планирования: Ольга Беляева
Руководитель группы по работе с клиентами: Юлия Ковель
Старший менеджер по работе с клиентами: Мария Сорокина
Руководитель производства: Шана Тавелинская
Пост-продакшн продюсер: Владимир Наконечный
Агентство выражает особую благодарность за участие в проекте и поддержку Максиму Артеменко и Евгению Курлаеву
Amber (продакшн)
Режиссер: Лена Цодыковская
Оператор: Валид Соккар
Режиссер монтажа: Александр Чуйков
Исполнительный продюсер: Марьяна Ларинина
Фотограф: Иван Князев
Ассистент фотографа: Джошуа Ботес
Композитор: Максим Кузниченков
KIKI Creative Studio (CG студия)