«Ол инклюзив, отрыв, офлайн»: «Островок» показал настоящий отдых

Накануне весенне-летнего отпускного сезона сервис онлайн-бронирования отелей и квартир «Островок» запустил масштабную рекламную кампанию. Она стала первой в новой креативной рамке бренда, разработанной агентством GG.



Перед креаторами стояла задача раскрыть философию бренда: «Островок» существует, чтобы люди не теряли ощущение полноты жизни, и вдохновляет их чувствовать всю палитру ярких эмоций через путешествия.

Сергей Денисов, бренд-маркетинг-директор сервиса «Островок»: Мы в «Островке» — настоящие фанаты путешествий и уже много лет преданы только им. Этой страстью мы заряжаем пользователей на каждом этапе бронирования, предлагая безграничный выбор жилья, упрощая поиск подходящего варианта и всегда оставаясь на связи.





Как рассказывают в GG, креаторы поймали это чувство страсти и отразили его через множество эмоций, впечатлений и предметов, начинающихся на букву «О» — так называемых «О! Моментов». Именно эта буква стала новым фирменным знаком бренда, ведь и сам «Островок», как и отдых, начинается на «О».



Ислом Гулямов, старший копирайтер агентства GG: За месяцы исследований, сотни стратсессий и тысячи креативных штормингов мы обнаружили, что на букву «О» начинается не только отдых, но и океан, облака, отрыв, осьминог, огонь… И за каждым словом — целая история со своей энергией, эмоцией, отношением к жизни. Так почему бы не заОунить букву «О»?



Так родилась идея новой креативной рамки для «Островка» — «Отдых с самыми яркими впечатлениями начинается на "О"!»



В рамках первой кампании создан минутный имиджевый ролик, а также короткие хронометражи для диджитал-площадок и ТВ. Каждый ролик рассказывает удивительные, трогательные, эмоциональные истории отдыхающих: об обитателях морских глубин и одном красавце орле, о полном отрыве и ночном озарении.



Герои креативов для наружной рекламы в городах-миллионниках и интернет-баннеров оказываются в ситуациях, описать которые можно одним словом на букву «О». Слоганы обыгрывают динамичную смену обстановки, которую легко устроить с помощью сервиса: «"Островок"— и вы О!флайн» или «Островок — и вы в О!трыве».



Впереди ожидаются еще несколько флайтов, новые форматы и целая серия спецпроектов, рассказали пердставители бренда.

Состав творческой группы:

«Островок!» (клиент)



Директор по маркетингу: Анна Кладова

Директор по бренд-маркетингу: Сергей Денисов

Старший бренд-маркетинг менеджер: Анна Ильина

Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына

Бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова





GG (агентство)



Старший копирайтер: Ислом Гулямов

Старший арт-директор: Полина Полякова

Старший копирайтер: Елена Григорьева

Старший арт-директор: Михаил Жильцов

Старший дизайнер: Виктория Сорокина

Креативный дизайнер: Вадим Ильин

Специалист по допечатной подготовке: Максим Максимов

Креативный директор: Сергей Бисенбаев

Директор по стратегии: Ярослав Прокофьев

Руководитель отдела стратегического планирования: Ольга Беляева

Руководитель группы по работе с клиентами: Юлия Ковель

Старший менеджер по работе с клиентами: Мария Сорокина

Руководитель производства: Шана Тавелинская

Пост-продакшн продюсер: Владимир Наконечный



Агентство выражает особую благодарность за участие в проекте и поддержку Максиму Артеменко и Евгению Курлаеву





Amber (продакшн)

Режиссер: Лена Цодыковская

Оператор: Валид Соккар

Режиссер монтажа: Александр Чуйков

Исполнительный продюсер: Марьяна Ларинина

Фотограф: Иван Князев

Ассистент фотографа: Джошуа Ботес



Композитор: Максим Кузниченков



KIKI Creative Studio (CG студия)