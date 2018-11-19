РЖД показала концепт новых плацкартных вагонов

РЖД показала новые плацкартные вагоны, в которых появятся модульные пространства, вендинговые аппараты, электрические розетки и USB-разъёмы, а также индивидуальное освещение, пишет РИА Новости.

Новый плацкарт призван сделать путешествие более комфортным. За счет модульных конструкций будет больше индивидуального пространства. Полки в новых вагонах похожи на диваны с подголовниками, а каждое место оборудовано плотными шторами, позволяющими пассажиру создать полностью закрытое от других пространство.

В интерьере использованы светлые тона, полки стали серыми с красными подголовниками, столики и перегородки — цвета светлого дерева. В туалетах предусмотрены гигиенические души, пеленальные столики, сушилки для рук и иные удобства.

Начать процесс замены старых вагонов на новые планируется с 2019 года.