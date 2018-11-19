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РЖД показала концепт новых плацкартных вагонов

19.11.2018 в 15:35

Дизайнеры сделали упор на современный интерьер и приватность отдыха пассажиров

Фото: РИА Новости

РЖД показала новые плацкартные вагоны, в которых появятся модульные пространства, вендинговые аппараты, электрические розетки и USB-разъёмы, а также индивидуальное освещение, пишет РИА Новости.

Новый плацкарт призван сделать путешествие более комфортным. За счет модульных конструкций будет больше индивидуального пространства. Полки в новых вагонах похожи на диваны с подголовниками, а каждое место оборудовано плотными шторами, позволяющими пассажиру создать полностью закрытое от других пространство.

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В интерьере использованы светлые тона, полки стали серыми с красными подголовниками, столики и перегородки — цвета светлого дерева. В туалетах предусмотрены гигиенические души, пеленальные столики, сушилки для рук и иные удобства.

Начать процесс замены старых вагонов на новые планируется с 2019 года.

«Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», — сообщили в пресс-службе РЖД, подтвердив подлинность изображений.

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