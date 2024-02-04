Ряд российских банков перестал выдавать IT-ипотеку

«Сбер» завершил прием заявок на оформление кредитов по государственной программе для IT-специалистов, сообщается на сайте онлайн-сервиса «Домклик». О возобновлении программы банк пообещал сообщить дополнительно.

«Сбер» перестал принимать заявки, поскольку исчерпал лимиты по IT-ипотеке, заявили ТАСС в пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф».

Ранее о приостановке выдачи IT-ипотеки заявили и другие кредитные учреждения. Так, по госпрограмме в ближайшее время не будут работать «ПСБ банк», «МТС банк», РНКБ и «Банк Санкт-Петербурга». Причина та же — на фоне высокого спроса закончились лимиты на выдачу данных кредитов.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 года. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных при Минцифры IТ-компаний, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе в 15%.

В программе участвовали 44 банка, с начала действия IT-ипотеки они выдали более 48 тыс. кредитов на сумму 420 млрд руб.