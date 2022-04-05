В России предложили признать иноагентами ряд объединяющих западные компании бизнес-ассоциаций

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Генпрокуратуру и правительство с предложением признать иноагентами ряд бизнес-ассоциаций, объединяющих западные компании и работающих в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма ОПИ.

Как отмечает издание, речь идёт о некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах и прочее), в которых состоят предприятия, поддержавшие санкции против России. Например, те, что приостановили работу в стране, сократили производство товаров или прекратили обслуживание потребителей.

Авторы письма отмечают, что группа бизнес-объединений «ведёт деструктивную деятельность», которая направлена на снижение качества и безопасности продуктов, а также в целом на подрыв продуктовой безопасности в стране. «К примеру, официальные власти США и Европы не просили компании уходить с российского рынка», — отмечено в письме.

В ОПИ считают, что в такой деятельности могут участвовать «Русбренд» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и другие), Союз участников потребительского рынка, «Руспродсоюз», Масложировой союз, «Союзмолоко», Рыбный союз, «Союзнапитки», ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

В свою очередь участники рынка полагают, что причиной такой инициативы стало обращение данных организаций к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением отменить маркировку для продовольственных товаров из-за роста себестоимости и розничных цен продуктов и напитков. В ЦРПТ и ОПИ придерживаются противоположного мнения — маркировка защитит потребителя от контрафакта и фальсификата.

Председатель ОПИ Олег Павлов заявил изданию, что практически все российские бизнес-ассоциации могут получить статус иноагентов. Но он считает, что пока нужно сосредоточиться на организациях, поддержавших санкции.

В Госдуме «Известиям» напомнили, что российское законодательство предусматривает получение статуса иноагента НКО, которая ведёт общественную деятельность — бизнес-ассоциации под эти критерии подпадают.

Ранее международная ассоциация «Русбренд» попросила не наказывать бизнес за продажу товаров, на упаковке которых есть символика Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены и заблокированы в России, они принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В своём письме ассоциация сообщает, что сейчас в обороте находится несколько миллионов единиц товаров, на которых есть такая символика.