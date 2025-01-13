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13.01.2025 в 12:40

РВБ планирует арендовать офис рядом с Савеловским вокзалом

Компания ведет переговоры с холдингом «Новосталь-М»

Объединенная компания оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries — РВБ — начала переговоры с металлургическим холдингом «Новосталь-М» об аренде у него офиса рядом с Савеловским вокзалом в Москве. Речь идет о площадях в здании делового комплекса Stone Towers. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Общая площадь офиса составляет 14 тыс. кв. м. РВБ может полностью его арендовать или «Новосталь-М» продолжит занимать часть помещений. Стороны обсуждают детали возможного соглашения, обязывающих документов они пока не подписывали.

В РВБ рассказали, что компания ведет переговоры по аренде офисных помещений, в том числе по Stone Towers. Это связано с активным расширением пула проектов и стабильным наймом персонала.

О планах Russ и Wildberries объединиться для создания цифровой торговой платформы было объявлено в июне 2024 года. География проекта охватит территорию России, Индии, Китая, стран СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.

В конце декабря сообщалось, что РВБ купит под свою штаб-квартиру строящийся бизнес-центр у «Москва-Сити». Высота офисного здания составляет 398 м, оно будет готово к 2030 году.

Офис РВБ
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