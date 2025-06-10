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10.06.2025 в 12:50

RuStore выходит на вьетнамский рынок мобильных приложений

Платформа упростила доступ разработчиков из Вьетнама к российской аудитории

Официальный магазин приложений RuStore выходит на рынок Вьетнама. Такое решение позволит вьетнамским компаниям запустить свои продукты на российскую аудиторию и пополнить каталог платформы приложениями — хитами из Юго-Восточной Азии. Об этом Sostav сообщил представитель RuStore.

Магазин ввел упрощенную процедуру регистрации для вьетнамских разработчиков и предлагает инструменты монетизации, включая внутриигровые покупки, подписки и рекламные модели.

Вьетнамский рынок привлекателен для RuStore благодаря быстрому росту цифровой экономики: страна занимает третье место в мире по числу издателей мобильных игр. В прошлом году три из десяти самых скачиваемых мобильных приложений были разработаны во Вьетнаме.

Основная часть популярных вьетнамских приложений — аркадные и казуальные игры, ориентированные на международную аудиторию с акцентом на музыкальное сопровождение и простоту игрового процесса. Примером служит популярная Flappy Bird, набравшая около 100 млн скачиваний по всему миру.

Руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев отметил, что более половины всех иностранных оплат в RuStore приходится на азиатские сервисы, а также подтвердил готовность платформы к локализации и специализированной поддержке вьетнамских разработчиков по мере расширения сотрудничества.

Первой вьетнамской компанией, зарегистрировавшейся в RuStore, стала Gamee Studio. Ее представитель отметил поддержку со стороны российской платформы на этапе интеграции и заявил о планах по увеличению числа продуктов, представленных аудитории в России.

В настоящее время в RuStore доступно более 70 тыс. приложений от разработчиков из 40 стран, включая популярные проекты из Китая, Сингапура и стран СНГ.

мобильное приложение RuStore
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